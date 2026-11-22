Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu (2026-YDS/2) tamamlandı. 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayan ve 13.15 itibarıyla sona eren sınavın ardından, adayların merakla beklediği temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı.

81 İLDE BEŞ DİLDE 80 SORULUK MARATON

Türkiye genelindeki 81 il ve belirlenen sınav merkezlerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen oturumda adaylar, toplam 180 dakika boyunca soruları yanıtladı. 2026-YDS/2 oturumunun öne çıkan sayısal detayları ve uygulandığı diller şu şekilde sıralandı:

Soru Sayısı: 80 soru

80 soru Sınav Süresi: 180 dakika (10.15 - 13.15)

180 dakika (10.15 - 13.15) Sınav Dilleri: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARINA NASIL ULAŞILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın uygulanmasının ardından beş dildeki temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Adaylar, sınav sorularına ve yanıtlarına www.osym.gov.tr adresindeki duyuru sayfasından ya da doğrudan aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabiliyor.

2026-YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı sınav uygulama takvimine göre adayların puanlarını öğreneceği tarih de netleşmiş durumda. 2026-YDS/2 sonuçları, 10 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuç belgelerini sonuc.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç belgesi adayların adreslerine basılı olarak gönderilmeyecek.

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