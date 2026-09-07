Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül 2026 itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler ile mazereti bulunan öğretmenleri yakından ilgilendiren takvimi açıkladı.

Ayrıca, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenler de mazeretlerinin bulunması halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Duyuru kapsamında, daha önce gerçekleştirilen 2026 yılı yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ile bu dönemden sonra mazereti oluşan öğretmenler başvuru yapabilecek.

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Ön başvurular 9-14 Eylül 2026 Tercih başvuruları 16-17 Eylül 2026 Atama sonuçları 18 Eylül 2026 Başvuru kanalları Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. 18 Eylül sonrası işlemler Atamaların 18 Eylül'de ilan edilmesiyle birlikte aynı tarihten itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemleri de başlatılacak.

BAKAN TEKİN'DEN DUYURUYA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyuruyu yayımladıklarını bildirdi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."