Öğretmenlerin mazeret tayininde takvim netleşti: Ön başvuru 9 Eylül'de, tercihler 16 Eylül'de başlayacak
Öğretmenlerin merakla beklediği mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde yeni takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz döneminde ataması gerçekleşmeyen, sonrasında mazereti oluşan ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenler için yeni duyuruyu yayımladı. Ön başvurular 9 Eylül'de başlayacak, atamalar 18 Eylül'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül 2026 itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler ile mazereti bulunan öğretmenleri yakından ilgilendiren takvimi açıkladı.
MEB'DEN ÖĞRETMENLERE MAZERET TAYİNİ DUYURUSU
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Duyuru kapsamında, daha önce gerçekleştirilen 2026 yılı yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ile bu dönemden sonra mazereti oluşan öğretmenler başvuru yapabilecek.
Ayrıca, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenler de mazeretlerinin bulunması halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
BAKAN TEKİN'DEN DUYURUYA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyuruyu yayımladıklarını bildirdi.
Tekin, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."