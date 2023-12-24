Öğrencilere Pazartesi için tatil sürprizi! Okullar 81 ilde 3 gün kapatılıyor, onay geldi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yılbaşı yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde okulların durumu yer alıyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankalar, noter, kaymakamlık ve kamu kurumları kapalı olacak. Gözler bu kez okullara çevrildi. Bu noktada 3 günlük bir tatil öğrencileri bekliyor. Yılbaşına az bir süre kala tüm detaylar belli oldu. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve öğretmenler 3 gün okula gitmeyecek. İşte tüm merak edilenler..