Öğrencilere Pazartesi için tatil sürprizi! Okullar 81 ilde 3 gün kapatılıyor, onay geldi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yılbaşı yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde okulların durumu yer alıyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankalar, noter, kaymakamlık ve kamu kurumları kapalı olacak. Gözler bu kez okullara çevrildi. Bu noktada 3 günlük bir tatil öğrencileri bekliyor. Yılbaşına az bir süre kala tüm detaylar belli oldu. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve öğretmenler 3 gün okula gitmeyecek. İşte tüm merak edilenler..
OKULLAR 3 GÜN TATİL
1 Ocak 2024 resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazatesi gününe denk geliyor. Kamu kuruluşlarında resmi tatil olan 1 Ocak okullar da tatil olacak. Yani 1 Ocak Pazartesi ders işlenmeyecek. 31 Ocak Pazar günü ise resmi tatil değil. Ancak hafta sonu olduğu için öğrenciler Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öte yandan MEB'in yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre; öğrenciler 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.