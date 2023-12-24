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Öğrencilere Pazartesi için tatil sürprizi! Okullar 81 ilde 3 gün kapatılıyor, onay geldi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere sevindirici bir haber var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ve velisini ilgilendiriyor. Ayrıca öğretmenler de resmi tatil dolayısıyla okula gitmeyecek ve hafta sonu dahil toplam 3 günlük tatilin tadını çıkartacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'ta yarıyıl tatiline çıkacak. Ancak yarıyıl tatili öncesi yılbaşı tatili bulunuyor. Birçok kişi bilmese de 3 günlük 1 tatil var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 06:49 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:24
Öğrencilere Pazartesi için tatil sürprizi! Okullar 81 ilde 3 gün kapatılıyor, onay geldi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yılbaşı yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde okulların durumu yer alıyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankalar, noter, kaymakamlık ve kamu kurumları kapalı olacak. Gözler bu kez okullara çevrildi. Bu noktada 3 günlük bir tatil öğrencileri bekliyor. Yılbaşına az bir süre kala tüm detaylar belli oldu. Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve öğretmenler 3 gün okula gitmeyecek. İşte tüm merak edilenler..

OKULLAR 3 GÜN TATİL

1 Ocak 2024 resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazatesi gününe denk geliyor. Kamu kuruluşlarında resmi tatil olan 1 Ocak okullar da tatil olacak. Yani 1 Ocak Pazartesi ders işlenmeyecek. 31 Ocak Pazar günü ise resmi tatil değil. Ancak hafta sonu olduğu için öğrenciler Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öte yandan MEB'in yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre; öğrenciler 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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