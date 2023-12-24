Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars’ta okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar...

METEOROLOJİ PAZAR GÜNÜ İÇİN UYARDI! 24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN 3-4 GÜN YAĞIŞ OLMAYACAK! Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Orhan Şen açıklamasında " Bugün batı ve kuzeyde sabah Lodos kuvvetli.Kuzey ve doğuda yağış var. Yağışlar Tunceli, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevresinde karla karışık yağmur ve kar; Diyarbakır, Mardin, Siirt de yağmur etkili.Akşam Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar.

Bugün akşam üstü İstanbulda sağanak yağmur var. Lodos kuvvetli, sıcaklık 13 C°. Pazardan itibaren 3-4 gün yağış yok. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.Önümüzdeki 3-4 gün Doğu Anadolu'nun dışında sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerine çıkacak, yağış yok." ifadelerini kullandı.