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Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars'ta okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar...

Türkiye'yi saran soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havanın olumsuz etkilediği alanların başında eğitim hayatı geliyor. Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil edilip edilmediği konusu akıllarda soru işareti olarak belirdi. Peki, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars'ta okullar tatil mi? 25 Aralık okullarda kar tatili var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 17:30 Güncelleme 24 Aralık 2023, 17:30
Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars’ta okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar...

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan beyaz örtü, kar yağışıyla birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi illerde 600-800 metre yükseklikte kar yağışı beklenirken, Meteoroloji'den yapılan uyarıda buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

25 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına ilişkin karar o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Meteoroloji değerlendirmeleri incelenerek yoğun kar yağışı, fırtına, rüzgar, sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde il veya ilçe bazlı tatil kararı çıkabiliyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) tatil edildi.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ PAZAR GÜNÜ İÇİN UYARDI!

24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN 3-4 GÜN YAĞIŞ OLMAYACAK!

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumu değerlendirmelerinde bulundu.

Orhan Şen açıklamasında " Bugün batı ve kuzeyde sabah Lodos kuvvetli.Kuzey ve doğuda yağış var. Yağışlar Tunceli, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevresinde karla karışık yağmur ve kar; Diyarbakır, Mardin, Siirt de yağmur etkili.Akşam Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar.

Bugün akşam üstü İstanbulda sağanak yağmur var. Lodos kuvvetli, sıcaklık 13 C°. Pazardan itibaren 3-4 gün yağış yok. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.Önümüzdeki 3-4 gün Doğu Anadolu'nun dışında sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerine çıkacak, yağış yok." ifadelerini kullandı.

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