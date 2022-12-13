Farklı programları deneyimleme fırsatı sunan, birbirinden çeşitli alanları tanıma şansı sağlayan, yurt içi ve yurt dışından başarılı ve uzman eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleşecek olan NUN Dijital Okullar programları devam ediyor.

Katılımcılar, birbirinden farklı branşı içeren dersler ile beceri ve gelişim alanlarını keşfediyor, akademik ve sosyal hayatlarında farkındalık kazanıyor, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler ise lisans dersleri ile tanışma, geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirme ve yükseköğrenim tercihini daha bilinçli yapma şansını elde ediyor.

Programların okul zamanı akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor. Programlar ile ilgili bazı bilgiler paylaşıldı;

Program dili İngilizce ise katılımcı dil yeterliliği şartlarını (upper-intermediate/advanced) sağlamalıdır.

Programlar, Zoom'da gerçekleşecek olup kayıt alınacaktır.

Katılımcılarımız, aşağıdaki koşulları tamamlamak şartı ile katılım sağladığı her bir eğitim modülünden e-sertifika almaya hak kazanacaktır.

Katılımcı, yayına isim-soy ismi ile giriş yapmalıdır.

Katılımcı, program boyunca yayında bulunmalı ve kamerasını açık tutmalıdır. Kameranın açık olmadığı durumlarda, Çocuk Koruma Politikamız kapsamında NUN Okulları katılımcıyı programdan çıkarma hakkına sahiptir.

Katılımcı, yayın kurallarına uymalıdır.

Katılımcılar, nunkamplari.com sitesi üzerinden arzu ettikleri modülleri 200₺ karşılığında satın alabilecektir.

Tüm program ve dersler hakkında detaylı bilgiye web sitesinden ulaşabilir. Ayrıca nun.kamplari@nunokullari.com ya da arge@nunokullari.com e-posta adreslerinden iletişime geçilebilir.