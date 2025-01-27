Nisan ara tatil tarihi 2025: 2. ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak?

Milyonlarca öğrenci, 2025 yılı Nisan ayında başlayacak olan ikinci ara tatil için geri sayıma geçti. Eğitim yılı içinde öğrencilere verilen tatillerin en önemlilerinden biri olan ikinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)

İkinci Ara Tatil Tarihleri: 31 Mart - 4 Nisan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, ikinci ara tatil, öğrenciler için 9 günlük bir dinlenme dönemi sunacak. Hafta sonlarının da dahil olduğu bu tatil sürecinde öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecekler.

Bu tatil dönemi, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin zorlu eğitim maratonundan kısa bir süreliğine uzaklaşarak dinlenmelerini sağlayacak. İkinci ara tatil, özellikle çocuklar ve gençler için motivasyonlarını artıran önemli bir fırsat olacak.