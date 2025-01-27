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Nisan ara tatil tarihi 2025: 2. ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı eğitim takvimi kapsamında ikinci dönem ara tatil tarihlerini açıkladı. Öğrenciler tatil için sabırsızlanırken veliler de bu süre zarfında eğitim-öğretim planlamalarını yapmaya başladı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:27 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:27
Nisan ara tatil tarihi 2025: 2. ara tatil ne zaman, hangi ay yapılacak?

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    Milyonlarca öğrenci, 2025 yılı Nisan ayında başlayacak olan ikinci ara tatil için geri sayıma geçti. Eğitim yılı içinde öğrencilere verilen tatillerin en önemlilerinden biri olan ikinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Ara Tatil Tarihleri: 31 Mart - 4 Nisan

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, ikinci ara tatil, öğrenciler için 9 günlük bir dinlenme dönemi sunacak. Hafta sonlarının da dahil olduğu bu tatil sürecinde öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecekler.

    Bu tatil dönemi, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin zorlu eğitim maratonundan kısa bir süreliğine uzaklaşarak dinlenmelerini sağlayacak. İkinci ara tatil, özellikle çocuklar ve gençler için motivasyonlarını artıran önemli bir fırsat olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eğitim-Öğretim Yılında Planlama Devam Edecek

    Okulların ikinci dönemdeki eğitim süreçleri, tatilin bitmesinin ardından hız kesmeden devam edecek. Öğrenciler, tatilden sonra eğitimlerine kaldıkları yerden devam ederek, yıl sonu sınavlarına yönelik hazırlıklarını sürdürecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öğrencilerin dinlenerek enerjilerini toplaması, ikinci dönemdeki başarılarını olumlu yönde etkileyecek. MEB tarafından yayımlanan takvim, eğitim-öğretim yılı boyunca belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

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