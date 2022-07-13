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    • Eğitim
    • 13.07.2022 11:16
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    • 13.07.2022 11:16
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    Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve başvuru şekli

    Lise nakil işlemlerinin başlayacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da uygulanmış sonuçlar da 30 Haziran'da ilan edilmişti. LGS sonuçlarının ardından lise nakil tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve başvuru şekli...

    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemi ve nakil işlemlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde alınmıştı. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve başvuru şekli...

    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

    Lise nakil işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir. Öte yandan MEB geçen yıl nakil takvimini şu şekilde açıklamıştı:

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

    NAKİLLER NASIL YAPILIR?

    Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

    Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

        LİSE NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

        Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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        Haberler Eğitim Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve başvuru şekli
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