2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemi ve nakil işlemlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde alınmıştı. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve başvuru şekli...
NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2022?
Lise nakil işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir. Öte yandan MEB geçen yıl nakil takvimini şu şekilde açıklamıştı:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
NAKİLLER NASIL YAPILIR?
Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.