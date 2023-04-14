MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü yapıldı. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. 2023 MSÜ sonuçları kaç günde açıklanır sorusu da ilgi görmeye başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.
2023-MSÜ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.