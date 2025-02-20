(Kaynak: AA)

MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSTEN TOPLAM KAÇ SORU VAR?

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda toplam 120 soru sorulacak ve bu sorular dört farklı dersten oluşacak: Türkçe (40 soru), Matematik (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru). Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Adaylar, beş seçenekli çoktan seçmeli soruları tek kitapçık halinde alacaklar ve cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecekler.