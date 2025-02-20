(Kaynak: AA)
2025 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde saat 10.15'te başlayacaktır.
(Kaynak: AA)
MSÜ SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 165 dakika sürüyor.
(Kaynak: AA)
MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSTEN TOPLAM KAÇ SORU VAR?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda toplam 120 soru sorulacak ve bu sorular dört farklı dersten oluşacak: Türkçe (40 soru), Matematik (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru). Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Adaylar, beş seçenekli çoktan seçmeli soruları tek kitapçık halinde alacaklar ve cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecekler.
(Kaynak: AA)
2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMA (LİNK)