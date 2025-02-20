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MSÜ sınav giriş belgesi; 2025-MSÜ sınavı bu hafta mı, kaç saat sürüyor?

2025-MSÜ için geri sayım başladı. Adaylar sınavın tarihi ve süresi hakkında bilgi almak için kılavuzdaki ayrıntılara odaklanıyor. Ayrıca sınava girecek olanlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu olacak. Peki 2025-MSÜ sınavı bu hafta mı? İşte sınav hakkında merak edilenler…

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:15
MSÜ sınav giriş belgesi; 2025-MSÜ sınavı bu hafta mı, kaç saat sürüyor?

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    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınav yerlerini ve diğer gerekli bilgileri öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini indirebilirler. Peki MSÜ sınavı kaç saat sürüyor? İşte MSÜ sınavının tarih ve saati!

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    2025 MSÜ SINAVI BU HAFTA MI?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bu hafta, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    2025 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde saat 10.15'te başlayacaktır.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    MSÜ SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 165 dakika sürüyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSTEN TOPLAM KAÇ SORU VAR?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda toplam 120 soru sorulacak ve bu sorular dört farklı dersten oluşacak: Türkçe (40 soru), Matematik (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru). Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Adaylar, beş seçenekli çoktan seçmeli soruları tek kitapçık halinde alacaklar ve cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecekler.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

    2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMA (LİNK)

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