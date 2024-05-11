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MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuç ekranı! Kayıtlar ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercih işlemleri 10 Mayıs'ta tamamlandı. Şimdi ise gözler, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda. İşte bu sürecin detayları ve adayların merakla beklediği sonuçların ne zaman duyurulacağına dair önemli bilgiler...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:24 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:24
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuç ekranı! Kayıtlar ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercih işlemleri 10 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Adaylar, kılavuza uygun şekilde tercih işlemlerini tamamladıktan sonra yerleştirme sonuçlarını bekleyecekler.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

2024 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nin MSÜ tercih işlemleri 3 Nisan itibarıyla başlamıştır ve 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecektir, bu tarih tercih kılavuzunda belirtilmiştir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 yılı MSÜ tercih sonuçları henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, önceki yıllardan edinilen deneyimlere dayanarak sonuçların Haziran ayında açıklanması öngörülmektedir.

MSÜ BÖLÜMLERİ

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik, Savunma Hizmetleri bilim programlarında zengin atölye ve laboratuvar imkânlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimiyle birlikte öğrencilere 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir.

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