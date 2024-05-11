BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, şimdi gözler bireysel değerlendirme sürecine çevrildi. Adaylar, ön değerlendirme başarısının ardından belirlenen tarihlerde randevularını almak için hazırlanıyorlar.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, şimdi gözler bireysel değerlendirme sürecine çevrildi. Adaylar, ön değerlendirme başarısının ardından belirlenen tarihlerde randevularını almak için hazırlanıyorlar.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024
6-10 Mayıs tarihleri arasında BİLSEM bireysel değerlendirme için randevular alınacak. Bireysel değerlendirme sınavları ise 26 Mayıs'tan 26 Temmuz 2024'e kadar gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları, 31 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
BİLSEM'de ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu süreci 10 Mayıs'ta sonlanıyor. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 15 Mayıs günü e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN 2024??
15 Mayıs'ta, BİLSEM bireysel değerlendirmeye girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri yayınlanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri 31 Temmuz'da açıklanacak.
Kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Ağustos'tan 29 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılacak.