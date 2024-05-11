BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, şimdi gözler bireysel değerlendirme sürecine çevrildi. Adaylar, ön değerlendirme başarısının ardından belirlenen tarihlerde randevularını almak için hazırlanıyorlar.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024

6-10 Mayıs tarihleri arasında BİLSEM bireysel değerlendirme için randevular alınacak. Bireysel değerlendirme sınavları ise 26 Mayıs'tan 26 Temmuz 2024'e kadar gerçekleştirilecek.