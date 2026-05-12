Milli İstihbarat Akademisi öğrenci alacak: Başvurular 18 Mayıs’ta

Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve dört yıllık lisans mezunu olmak gerekiyor.

Adaylardan en az 2,50 lisans not ortalaması, ALES'ten en az 70 puan ve yabancı dil sınavlarından en az 70 puan şartı aranacak.

İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları olmak üzere üç tezli yüksek lisans programı açılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için başvuru takvimini açıkladı. Başvurular 8 Haziran'a kadar devam edecek süreçte, adaylar yazılı sınav ve mülakat aşamalarından geçirilecek.

BAŞVURULAR 18 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru sürecini duyurdu. Akademi bünyesindeki İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında yürütülen tezli yüksek lisans programlarına başvurular, 18 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında alınacak.

ÜÇ FARKLI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILACAK

MİA tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, "İstihbarat Çalışmaları", "Güvenlik Çalışmaları" ve "Bölge Çalışmaları" tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapabilecek. Programların temel amacı stratejik bakış açısına sahip, analitik düşünme becerisi gelişmiş ve istihbarat ile güvenlik alanlarında uzman insan kaynağı yetiştirmek olarak ifade edildi.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölümden mezun olması ya da mezuniyet aşamasında bulunması gerekiyor. Ayrıca lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100'lük sistemde en az 65 olması şartı aranacak.

ALES VE YABANCI DİL ŞARTI BULUNUYOR

Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ALES'in sözel, eşit ağırlık veya sayısal puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Bunun yanında GRE veya GMAT sınav sonuçları da eşdeğer puan kapsamında değerlendirilecek.

"İstihbarat Çalışmaları" ve "Güvenlik Çalışmaları" programlarına başvuracak adaylardan İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL veya e-YÖKDİL sınavlarından en az 70 puan şartı istenecek. "Bölge Çalışmaları" programı için ise İngilizceye ek olarak Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden alınmış en az 70 puanlık dil sonucu kabul edilecek.

YAZILI SINAV VE MÜLAKAT YAPILACAK

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilgili program için düzenlenecek bilimsel yazılı sınav ile mülakat süreçlerine katılacak. Değerlendirmeler, akademinin belirleyeceği kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca adayların ilan edilen tüm sınav ve mülakat aşamalarına eksiksiz katılması zorunlu olacak. Belirtilen süreçlere katılmayan adaylar değerlendirme dışında bırakılacak ve mazeret kabul edilmeyecek.

DETAYLI BİLGİLER İNTERNET ÜZERİNDEN PAYLAŞILACAK

Kontenjan bilgileri, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve detaylı başvuru takvimiyle ilgili tüm bilgilere Milli İstihbarat Akademisi'nin resmi başvuru platformu üzerinden erişilebilecek.

