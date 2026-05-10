ALES/1 soru ve cevap anahtarı 2026: Puan hesaplama nasıl yapılacak?

ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen sınavın ardından ÖSYM, soruların %10’luk kısmını kamuoyuyla, tamamını ise AİS üzerinden adaylarla paylaştı. Peki ALES puanı nasıl hesaplanır ve ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve puan türlerine dair tüm detaylar.

  • ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2026-ALES/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.
  • Adaylar sınav sorularının tamamını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar görüntüleyebilecek.
  • 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek ve açıklanan puanlar 5 yıl boyunca geçerli olacak.
  • ALES'te sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanıyor ve her testte yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılıyor.
  • ÖSYM, sınav sorularının telif haklarının kendisine ait olduğunu belirterek izinsiz çoğaltma ve paylaşımın yasak olduğunu duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-ALES/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

Sınava katılan adaylar soru kitapçığının tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Erişim süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

ALES SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sorularının tamamına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı, 10 Mayıs 2026 saat 13.20 itibarıyla erişime açılırken görüntüleme işlemleri 20 Mayıs saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kurum ayrıca soruların telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğunu hatırlatarak, izinsiz şekilde çoğaltılmasının ve paylaşılmasının yasak olduğunu duyurdu.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES'te adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her testte yapılan yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Ardından tüm adayların ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak standart puan sistemi uygulanıyor. Böylece adaylar için sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü oluşturuluyor.

PUAN TÜRLERİNDE HANGİ AĞIRLIKLAR KULLANILIYOR?

ALES puan türlerinde testlerin etkisi farklı oranlarda hesaplanıyor.

Kullanılan ağırlık dağılımları şöyle:

  • Sayısal puan: yüzde 75 sayısal, yüzde 25 sözel
  • Sözel puan: yüzde 25 sayısal, yüzde 75 sözel
  • Eşit ağırlık puanı: yüzde 50 sayısal, yüzde 50 sözel

Bu hesaplama sistemiyle adayların alan bazlı başarı düzeylerinin daha dengeli ölçülmesi hedefleniyor.

SONUÇLAR 5 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

Açıklanacak puanlar, sonuç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. ALES puanları; lisansüstü eğitim başvurularında, yurt dışı lisansüstü eğitim seçimlerinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılabilecek.

