Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-ALES/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.
Sınava katılan adaylar soru kitapçığının tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Erişim süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
ALES SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sorularının tamamına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı, 10 Mayıs 2026 saat 13.20 itibarıyla erişime açılırken görüntüleme işlemleri 20 Mayıs saat 23.59'a kadar devam edecek.
Kurum ayrıca soruların telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğunu hatırlatarak, izinsiz şekilde çoğaltılmasının ve paylaşılmasının yasak olduğunu duyurdu.
ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
ALES'te adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her testte yapılan yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.
Ardından tüm adayların ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak standart puan sistemi uygulanıyor. Böylece adaylar için sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü oluşturuluyor.
PUAN TÜRLERİNDE HANGİ AĞIRLIKLAR KULLANILIYOR?
ALES puan türlerinde testlerin etkisi farklı oranlarda hesaplanıyor.
Kullanılan ağırlık dağılımları şöyle:
Bu hesaplama sistemiyle adayların alan bazlı başarı düzeylerinin daha dengeli ölçülmesi hedefleniyor.
SONUÇLAR 5 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.
Açıklanacak puanlar, sonuç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. ALES puanları; lisansüstü eğitim başvurularında, yurt dışı lisansüstü eğitim seçimlerinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılabilecek.