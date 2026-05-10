ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2026-ALES/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-ALES/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

Temel Soru Kitapçığı, 10 Mayıs 2026 saat 13.20 itibarıyla erişime açılırken görüntüleme işlemleri 20 Mayıs saat 23.59'a kadar devam edecek.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES'te adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her testte yapılan yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Ardından tüm adayların ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak standart puan sistemi uygulanıyor. Böylece adaylar için sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü oluşturuluyor.

PUAN TÜRLERİNDE HANGİ AĞIRLIKLAR KULLANILIYOR?

ALES puan türlerinde testlerin etkisi farklı oranlarda hesaplanıyor.

Kullanılan ağırlık dağılımları şöyle:

Sayısal puan: yüzde 75 sayısal, yüzde 25 sözel

Sözel puan: yüzde 25 sayısal, yüzde 75 sözel

Eşit ağırlık puanı: yüzde 50 sayısal, yüzde 50 sözel

Bu hesaplama sistemiyle adayların alan bazlı başarı düzeylerinin daha dengeli ölçülmesi hedefleniyor.