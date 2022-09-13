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    • Eğitim
    • 13.09.2022 12:27
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    • 13.09.2022 12:27
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    Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

    Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında dün gerçekleşen özel bir sohbetin içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MEB’den o iddiaları yalanladı!
    Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında dün gerçekleşen özel bir sohbetin içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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