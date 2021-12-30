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    • Eğitim
    • 30.12.2021 17:48
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    • 30.12.2021 17:53
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    Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

    BİLSEM kılavuzu geldi!

    Öğrenci ve velilerin merakla beklediği BİLSEM kılavuzu erişime açıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

    MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    BİLSEM'E KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
    Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

        Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

        Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.

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        Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
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