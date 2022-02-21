Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte, nasıl olacak? BİLSEM sınavı ne zaman 2022?

Öğrenciler ve veliler gündemde yoğun bir şekilde BİLSEM sınavı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen BİLSEM sınavı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav ve ön değerlendirme hakkında detaya ulaşmak istiyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte, nasıl olacak? 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için gerçekleştirilen BİLSEM ile ilgili bilgiler…