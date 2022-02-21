İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme 2022 tarihleri! İşlem tarihi uzatıldı mı?

Gün içerisinde yoğun bir şekilde AUZEF kayıt yenileme 2022 tarihleri araştırması yapılıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme işlemine dair bilgileri merak ediyor. Peki işlemler için tarih süresi uzatıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2022-2022 yılı bahar dönemi kayıtlarını tamamlayacak olanlar için son tarih nedir? İşte AUZEF hakkında tüm bilgiler…
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıtları 14-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AUZEF kayıt yenileme için son tarih uzatıldı, işte gelen açıklama:
Farklı iletişim kanallarından gelen yoğun talep üzerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süresi 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.
Değerli Öğrencilerimiz, bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme için ödeme işlemlerinizi http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden sanal pos ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden 18 Şubat 2022 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz.
AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numara'sına ulaşabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. AUZEF kayıt yenileme ücreti, her dönem için 400 TL olrak belirlenmiştir.
Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.