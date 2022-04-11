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    • Eğitim
    • 11.04.2022 19:53
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    • 11.04.2022 19:54
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! 11-15 Nisan tarihleri arasında... MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması!

    Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB'in son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyor. Bakanlık yaptığı yeni duyuruda İOKBSS başvurularının tarihlerini açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girebileceği İOKBS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken başvuruların da başlayacağı tarihin açıklanması heyecanı iki kat artırdı. Öte yandan Bakan Mahmut Özer yakın zamanda uygulanacak olan ara tatil hakkında da yeni gelişmeyi açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’kaldırıyoruz’ diyerek duyurdu! 11-15 Nisan tarihleri arasında...

    Başvuruların başlamasına çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. 100 soru sorulacak ve öğrencilere 120 dakika süre tanınacak. Sınav için tüm detaylar tek tek aktarıldı. Bu yıl binlerce öğrenci girecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ayrıca ara tatil duyurusu da yapıldı. Özer, ''kaldırıyoruz'' diyerek geni gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar...

    MEB SICAK GELİŞMELERİ PEŞ PEŞE DUYURDU!

    Bakan Özer'in ara tatil açıklaması öncesi İOKBS sınavı başvuruları hakkında bilgi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Eylül'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapılacak. Sınavın başvuruları da 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

    İOKBS KILAVUZU YAYIMLANDI

    MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

    2022 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

    4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    İOKBS SINAVI HAKKINDA

    Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

    İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

        SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

        İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

        MAHMUT ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.
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        Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! 11-15 Nisan tarihleri arasında... MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması!
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