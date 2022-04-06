İstanbul Kültür Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak (Akademik personel alım ilanları)

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:



GENEL ŞARTLAR



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,

2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

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