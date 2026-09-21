Okul görüşmeleri için yeni telefon seçeneği devrede! MEBİM’den 7/24 randevu alınabilecek! Sonuç SMS veya e-postayla bildirilecek
Çocuğunun eğitim sürecini öğretmeniyle değerlendirmek isteyen veliler için okul görüşmeleri daha düzenli bir yapıya kavuşuyor. Randevuların tek sistem üzerinden planlanmasıyla hem okul güvenliğinin hem de veli-öğretmen iletişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.
MEBİM, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Randevu Sistemine de eklendi. Ebeveynler artık okul liderleri ve eğitmenleriyle görüşmek için dört-dört-dört sıfır altı-üç-iki numaralı hattı kullanarak haftada yedi gün, günde yirmi dört saat randevu alabilecekler.
Sistem, ebeveynlere çocuklarının öğrenme ve büyüme durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ve okullarla daha organize bir şekilde görüşmeyi amaçlıyor.
Veli-öğretmen görüşmeleri ülke genelinde yalnızca Okul Randevu Sistemi aracılığıyla gerçekleşse de, rezervasyonsuz ziyaretler yasaktır. Çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi olmayan kişilerin okul binasına girişi yasaktır.
MEBİM'DEN RANDEVU ALMA VE KALDIRMA İMKANI
Veliler, MEBİM'in dört-dört-dört sıfır altı-üç-iki hattını arayarak okul müdürü, öğretmen ve rehberlik personeli ile görüşmek üzere yeni bir randevu oluşturabilirler. Ayrıca telefon hattı üzerinden önceden planlanmış randevular da kaldırılabilir. Bu toplantılarda öğrencinin okullaşma durumu ve ilerlemesi değerlendirilerek destek hizmetleri uygulanabilir. Veliler de ihtiyaç ve önerilerini okul yönetimi ve öğretim elemanlarıyla paylaşabilirler.
SONUÇLAR MESAJ VEYA E-POSTA İLE GÖNDERİLECEKTİR.
MEBİM üzerinden yapılan rezervasyon talepleri ilgili okul tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu veliye kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilir.
ÜÇ AYRI YOL İLE BAŞVURU
Velilerimiz rezervasyon işlemine MEBİM'in yanı sıra Okulrandevu.meb.gov.tr ve elektronik-Okul Veli Bilgi Sistemi üzerinden de başlayabilirler. Çeşitli başvuru kanalları sunan bu sistem, öğretmen-veli toplantılarının daha güvenli, daha organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.