MEBİM, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Randevu Sistemine de eklendi. Ebeveynler artık okul liderleri ve eğitmenleriyle görüşmek için dört-dört-dört sıfır altı-üç-iki numaralı hattı kullanarak haftada yedi gün, günde yirmi dört saat randevu alabilecekler.

Sistem, ebeveynlere çocuklarının öğrenme ve büyüme durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ve okullarla daha organize bir şekilde görüşmeyi amaçlıyor.

Veli-öğretmen görüşmeleri ülke genelinde yalnızca Okul Randevu Sistemi aracılığıyla gerçekleşse de, rezervasyonsuz ziyaretler yasaktır. Çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi olmayan kişilerin okul binasına girişi yasaktır.

MEBİM'DEN RANDEVU ALMA VE KALDIRMA İMKANI

Veliler, MEBİM'in dört-dört-dört sıfır altı-üç-iki hattını arayarak okul müdürü, öğretmen ve rehberlik personeli ile görüşmek üzere yeni bir randevu oluşturabilirler. Ayrıca telefon hattı üzerinden önceden planlanmış randevular da kaldırılabilir. Bu toplantılarda öğrencinin okullaşma durumu ve ilerlemesi değerlendirilerek destek hizmetleri uygulanabilir. Veliler de ihtiyaç ve önerilerini okul yönetimi ve öğretim elemanlarıyla paylaşabilirler.