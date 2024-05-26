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MEB'den sıcağı sıcağına karar; '29 Mayıs okullar tatil olacak' iddiaları netleşti! Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Türkiye'de 29 Mayıs tarihi, tarihi önemiyle bilinen İstanbul'un fethinin yıl dönümünü simgeler. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak, bu tarihin resmi tatil olup olmadığı konusu merak ediliyor. Öğrenciler ve çalışanların gündemine gelen "29 Mayıs'ta okullar tatil mi, iş yerleri resmi tatil mi?" sorularının cevapları belli oldu.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 16:24 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 16:24
MEB’den sıcağı sıcağına karar; ’29 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti! Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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29 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor ve Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıldönümünü temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk milleti için gurur kaynağıdır. Bu kapsamda 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı.

29 Mayıs: İstanbul'un Fethinin Yıldönümü

29 Mayıs tarihi, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıldönümünü temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, tarihin akışını değiştirmiş ve Orta Çağ'ı sonlandırarak yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde gerçekleşen İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmiş ve İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline getirmiştir. Bu olay, hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs, Türkiye'de resmi bir tatil günü değildir. Ancak, tarih boyunca önemli bir zaferin yıldönümü olması sebebiyle çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalar düzenlenmektedir. Özellikle İstanbul'da, bu tarihi gün çeşitli etkinliklerle anılmakta, Fatih Sultan Mehmet'in zaferi büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanmaktadır.

İstanbul'un fethi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük başarıyı temsil etmektedir. Bu anlamlı tarih, Türk tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak her yıl 29 Mayıs'ta hatırlanmakta ve kutlanmaktadır.

Okulların Kapanış Tarihi Belli Oldu: 2024 Karneleri 14 Haziran'da Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.

MEB'in yayınladığı takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor ve yaz tatili başlıyor. Karneler, 14 Haziran Cuma günü öğrencilere dağıtılacak ve bu tarih itibariyle öğrenciler, yaz tatiline girecekler.

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, öğrenciler ve öğretmenler bu dönemde de yıl boyunca gösterdikleri çaba ve başarılarını karne gününde değerlendirme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda, yaz tatili öğrenciler için dinlenme ve keyifli zaman geçirme fırsatı olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların açılış tarihi 11 Eylül Pazartesi olarak belirlenirken, dönem içerisindeki ara tatiller de belirlenmişti. İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek. 15 tatil ise 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan tarihlerinde olacak.

Bu doğrultuda, öğrenciler ve veliler, 2024 yaz tatilinin başlangıç tarihini ve 2024 karnelerinin ne zaman alınacağını şimdiden planlayabilirler.

Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında son ders zili 14 Haziran 2024 tarihinde çalacak ve öğrenciler uzun bir yaz tatiline girecekler.

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