MEB’den sıcağı sıcağına karar; ’29 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti! Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

29 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor ve Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıldönümünü temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet 'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk milleti için gurur kaynağıdır. Bu kapsamda 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı.

29 Mayıs: İstanbul'un Fethinin Yıldönümü

29 Mayıs tarihi, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıldönümünü temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, tarihin akışını değiştirmiş ve Orta Çağ'ı sonlandırarak yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde gerçekleşen İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmiş ve İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline getirmiştir. Bu olay, hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.