MEB'den özel okullara Türkçe isim zorunluluğu: Yabancı adlı kurumların adları değiştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek, kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak.

Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) YABANCI ADLA RUHSATLANDIRILMIŞ TÜRK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ADLARI DEĞİŞECEK Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.