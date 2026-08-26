MEB'den özel okullara Türkçe isim zorunluluğu: Yabancı adlı kurumların adları değiştirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince özel okullara Türkçe isim verilmesini zorunlu kıldı. Bu kapsamda daha önce yabancı ad alan kurumlar isimlerini mevzuata uygun hale getirecek, ancak azınlık ve yabancı okullar bu kuraldan muaf tutulacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek, kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek, kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak.
YABANCI ADLA RUHSATLANDIRILMIŞ TÜRK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ADLARI DEĞİŞECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.
Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.
OKUL ADLARINDA TÜRKÇE VE MİLLİ DEĞERLER ESAS ALINACAK
Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak.
Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması, kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek, kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak.