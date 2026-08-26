CANLI YAYIN
Geri

TEV burs başvuru takvimi: 2026-2027 burs ücretleri ve başvuru şartları

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvuru takvimini açıkladı. Öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlamak amacıyla farklı kademelerde burs programları sunan TEV'de başvurular eylül ayında başlayacak. Üniversite ve üstün başarı bursları için başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TEV burs başvuru takvimi: 2026-2027 burs ücretleri ve başvuru şartları

Yeni dönemde yalnızca üniversite öğrencileri değil, mesleki ortaöğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat alanında eğitim gören öğrenciler de farklı burs programlarından yararlanabilecek. Burs tutarları da yeni akademik yılda güncellenirken ödemeler, programlara göre belirlenen sürelerde öğrencilere ulaştırılacak.

TEV, 2026-2027 eğitim döneminde farklı kademelerdeki öğrenciler için burs desteğini sürdürecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)TEV, 2026-2027 eğitim döneminde farklı kademelerdeki öğrenciler için burs desteğini sürdürecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

TEV burs başvuruları ne zaman?

TEV'in 2026-2027 akademik yılı takvimine göre burs başvuruları farklı programlar için farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Mesleki Ortaöğretim Bursu başvuruları 1 Eylül 2026'da başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
Üniversite öğrencilerine yönelik Eğitim Bursu ile Üstün Başarı Bursu için başvuru dönemi ise 14 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak.
Yüksek lisans ve doktora burslarına başvurular 28 Eylül-15 Ekim 2026 tarihlerinde alınacak. Üstün Başarı Sanat Bursu için başvuru süreci ise 19 Ekim'de başlayıp 5 Kasım 2026'da tamamlanacak.

TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV burs başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Üniversite bursuna başvuracak öğrencilerin Obigenç mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturarak başvuru formundaki bilgileri doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor.

Başvuru sırasında adayların ilgili burs programının şartlarını taşıması ve istenen belgeleri eksiksiz şekilde sisteme iletmesi önem taşıyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite bursunda adayların akademik başarılarının yanı sıra maddi ihtiyaç durumu da değerlendirilecek.Üniversite bursunda adayların akademik başarılarının yanı sıra maddi ihtiyaç durumu da değerlendirilecek.

TEV Üniversite Bursu Başvuru Şartları
  • T.C. vatandaşı olmak
  • Üniversiteye YKS ile yerleşmiş olmak
  • Devlet üniversitesinde ön lisans veya lisans programında öğrenim görmek
  • 25 yaşını geçmemiş olmak
  • Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli bir programda öğrenim görmemek
  • Ara sınıf öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,50 veya 100'lük sistemde en az 65 genel not ortalamasına sahip olmak
  • DGS ile yerleşen öğrencilerde iki yıllık mezuniyet not ortalamasının en az 2,80 olması
  • Maddi desteğe ihtiyaç duymak
TEV Burs Ücretleri 2026-2027
Mesleki Ortaöğretim Bursu3.500 TL
Üstün Başarı Bursu16.000 TL
Üstün Başarı Sanat Bursu16.000 TL
Yüksek Lisans Bursu12.000 TL
Doktora Bursu14.000 TL
Burs ödemeleri Ekim-Haziran döneminde toplam 9 ay boyunca yapılacak.

TEV bursları, ekim-haziran döneminde 9 ay boyunca ödenecek.TEV bursları, ekim-haziran döneminde 9 ay boyunca ödenecek.

2026-2027 TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

TEV'in açıkladığı başvuru takvimi şu şekilde:

  • Yurt başvurusu: 17 Ağustos-6 Eylül 2026
  • Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül-8 Ekim 2026
  • Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül-8 Ekim 2026
  • Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül-8 Ekim 2026
  • Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: 28 Eylül-15 Ekim 2026
  • Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim-5 Kasım 2026

Öğrencilerin başvuru yapmadan önce kendi eğitim düzeylerine uygun burs programının şartlarını ve başvuru tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Öğretmenlerin Eylül seminer programı belli oldu: İlk hafta online, ikinci hafta yüz yüze
SONRAKİ HABER

Öğretmenlerin Eylül seminer takvimi
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler