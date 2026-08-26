TEV burs başvuru takvimi: 2026-2027 burs ücretleri ve başvuru şartları
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvuru takvimini açıkladı. Öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlamak amacıyla farklı kademelerde burs programları sunan TEV'de başvurular eylül ayında başlayacak. Üniversite ve üstün başarı bursları için başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak.
Yeni dönemde yalnızca üniversite öğrencileri değil, mesleki ortaöğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat alanında eğitim gören öğrenciler de farklı burs programlarından yararlanabilecek. Burs tutarları da yeni akademik yılda güncellenirken ödemeler, programlara göre belirlenen sürelerde öğrencilere ulaştırılacak.
TEV burs başvuruları ne zaman?
TEV'in 2026-2027 akademik yılı takvimine göre burs başvuruları farklı programlar için farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Mesleki Ortaöğretim Bursu başvuruları 1 Eylül 2026'da başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
Üniversite öğrencilerine yönelik Eğitim Bursu ile Üstün Başarı Bursu için başvuru dönemi ise 14 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak.
Yüksek lisans ve doktora burslarına başvurular 28 Eylül-15 Ekim 2026 tarihlerinde alınacak. Üstün Başarı Sanat Bursu için başvuru süreci ise 19 Ekim'de başlayıp 5 Kasım 2026'da tamamlanacak.
TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TEV burs başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Üniversite bursuna başvuracak öğrencilerin Obigenç mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturarak başvuru formundaki bilgileri doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor.
Başvuru sırasında adayların ilgili burs programının şartlarını taşıması ve istenen belgeleri eksiksiz şekilde sisteme iletmesi önem taşıyor.
2026-2027 TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ
TEV'in açıkladığı başvuru takvimi şu şekilde:
- Yurt başvurusu: 17 Ağustos-6 Eylül 2026
- Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül-8 Ekim 2026
- Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül-8 Ekim 2026
- Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül-8 Ekim 2026
- Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: 28 Eylül-15 Ekim 2026
- Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim-5 Kasım 2026
Öğrencilerin başvuru yapmadan önce kendi eğitim düzeylerine uygun burs programının şartlarını ve başvuru tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.