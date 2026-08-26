TEV burs başvuru takvimi: 2026-2027 burs ücretleri ve başvuru şartları

TEV, 2026-2027 eğitim döneminde farklı kademelerdeki öğrenciler için burs desteğini sürdürecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

TEV burs başvuruları ne zaman?

TEV'in 2026-2027 akademik yılı takvimine göre burs başvuruları farklı programlar için farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Mesleki Ortaöğretim Bursu başvuruları 1 Eylül 2026'da başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik Eğitim Bursu ile Üstün Başarı Bursu için başvuru dönemi ise 14 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak.

Yüksek lisans ve doktora burslarına başvurular 28 Eylül-15 Ekim 2026 tarihlerinde alınacak. Üstün Başarı Sanat Bursu için başvuru süreci ise 19 Ekim'de başlayıp 5 Kasım 2026'da tamamlanacak.