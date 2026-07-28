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2. dönem GSB kamp başvuru sonuçları 2026: Kimler hak kazandı?

437 bin 569 gencin başvurduğu 2026 Yaz Gençlik Kampları’nda sonuçlar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2. başvuru dönemine ilişkin kesinleşen listeyi erişime açtı.

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2. dönem GSB kamp başvuru sonuçları 2026: Kimler hak kazandı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı. Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-Genç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

437 BİN 569 GENÇ BAŞVURU YAPTI

Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları yoğun ilgi gördü. Bu yıl kamplara toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu.

Başvuru sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

KESİN KAYIT İÇİN BELGELER TESLİM EDİLECEK

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

Kesin kayıt sürecinde, başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin de Gençlik Merkezlerine teslim edilmesi şart olacak.

Binlerce gencin başvurduğu kampların 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı.Binlerce gencin başvurduğu kampların 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı.

18 YAŞ ALTI GENÇLER İÇİN VELİ İMZASI ŞARTI

Başvuru formunun teslim edileceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunlu olacak.

Gerekli belgeleri sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve boş kalan kontenjanlara yedek adaylar yerleştirilecek.

Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil Kamplara başvuran adaylar, sonuçlarını e-Genç sistemi üzerinden öğrenebilir.Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil Kamplara başvuran adaylar, sonuçlarını e-Genç sistemi üzerinden öğrenebilir.

SONUÇLARA E-GENÇ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları ve kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgilere e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

KAMP BAŞVURU SONUÇLARINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Belgelerini teslim etmeyen adayların başvurusu geçersiz kabul edilecek.Belgelerini teslim etmeyen adayların başvurusu geçersiz kabul edilecek.

2026 Yaz Gençlik Kampları Sonuçları
Sonuçlar açıklandı mı?

Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı.

Sonuç Sorgulama
Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Başvuru Sayısı
Kaç genç başvurdu?

2026 Yaz Gençlik Kampları için toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu.

Kamp Türleri
Kamplar hangi türlerde düzenleniyor?

Kamplar, Deniz/Mavi Kamplar ve Doğa/Yeşil Kamplar olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Katılım İçin Yapılması Gerekenler
Kampa hak kazananlar ne yapmalı?

Katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıcından en geç 7 gün önce en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

18 Yaş Altı Adaylar
Başvuru şartı nedir?

18 yaşından küçük gençlerin başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekiyor.

Belge Teslimi Uyarısı
Belgelerini teslim etmeyenlere ne olacak?

Gerekli belgeleri sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar yerleştirilecek.

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