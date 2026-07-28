2. dönem GSB kamp başvuru sonuçları 2026: Kimler hak kazandı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı. Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-Genç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) 437 BİN 569 GENÇ BAŞVURU YAPTI Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları yoğun ilgi gördü. Bu yıl kamplara toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu. Başvuru sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.