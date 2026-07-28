2. dönem GSB kamp başvuru sonuçları 2026: Kimler hak kazandı?
437 bin 569 gencin başvurduğu 2026 Yaz Gençlik Kampları’nda sonuçlar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2. başvuru dönemine ilişkin kesinleşen listeyi erişime açtı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı. Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-Genç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
437 BİN 569 GENÇ BAŞVURU YAPTI
Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları yoğun ilgi gördü. Bu yıl kamplara toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu.
Başvuru sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
KESİN KAYIT İÇİN BELGELER TESLİM EDİLECEK
Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.
Kesin kayıt sürecinde, başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin de Gençlik Merkezlerine teslim edilmesi şart olacak.
18 YAŞ ALTI GENÇLER İÇİN VELİ İMZASI ŞARTI
Başvuru formunun teslim edileceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunlu olacak.
Gerekli belgeleri sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve boş kalan kontenjanlara yedek adaylar yerleştirilecek.
SONUÇLARA E-GENÇ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK
2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları ve kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgilere e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
KAMP BAŞVURU SONUÇLARINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ