İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı gündemde sıkça araştırılıyor. AUZEF sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte son gelişmeler...
İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı gündemde sıkça araştırılıyor. AUZEF sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte son gelişmeler...
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturumda düzenlenen AUZEF sınavlarının sonuçları açıklandı.Yapılan duyuruda ''Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://t.co/JLLcuT9LZw adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. '' denildi.
SONUÇLARA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.
MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.