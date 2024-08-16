MEB'den karar çıktı: "Artık ders saati sayısı..." Yaz tatilinin bitmesine haftalar kala belli oldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişiklikleri bu ay içinde tamamlanacak. Eğitim öğretim yılı başlangıcıyla birlikte idareci ve öğretmenlerin yer değişiklikleri de tamamlanacak. Kurul ve zümre toplantılarının yapılması için gerekli hazırlıklar da önceden planlanarak titizlikle yürütülecek.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Yeni Düzenlemeler Açıklandı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'in imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge, yeni dönem için önemli değişiklikleri ve uygulamaları duyurdu. İşte detaylar: Ders Yılının Başlangıcı ve Yer Değişiklikleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitim Reformları

2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlanacak. Bu model, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde devreye girecek. Modelle ilgili öğretim programları, öğretmen eğitimleri ve materyaller hakkında ek genelge ayrıca yayımlanacak.



Öğrenci Kayıtları ve Ücretler

Bu yıl ilk kez açılacak ortaokullar, okulun fiziki koşullarına göre planlanacak. Öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya diğer zorunlu ücretler alınmayacak. Şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirileceği belirtiliyor.