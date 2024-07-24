İTÜ TABAN PUANLARI 2024! YKS tercih kılavuzu ile İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|103
113
113
113
|1.147 (2023)
1.179 (2022)
1.821 (2021)
2.450 (2020)
|542,06013
539,22704
495,19952
531,68185
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|31
41
41
41
|1.665 (2023)
1.686 (2022)
2.861 (2021)
4.200 (2020)
|539,20241
536,37088
486,02770
524,80716
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.601 (2023)
2.580 (2022)
3.248 (2021)
3.780 (2020)
|535,18460
532,11871
483,00897
526,27015
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.888 (2023)
3.437 (2022)
4.810 (2021)
5.750 (2020)
|534,14396
528,81826
473,86016
519,89942
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|52
72
72
72
|3.611 (2023)
4.973 (2022)
6.019 (2021)
5.980 (2020)
|531,59839
524,25167
468,63334
519,29122
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|103
113
113
113
|4.061 (2023)
4.670 (2022)
5.921 (2021)
6.870 (2020)
|530,13833
525,09606
468,99682
516,99957
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|4.111 (2023)
5.178 (2022)
7.560 (2021)
9.160 (2020)
|529,98076
523,74226
462,80752
511,70520
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|5.392 (2023)
6.898 (2022)
9.098 (2021)
9.670 (2020)
|526,31200
519,53652
457,84184
510,74115
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|5.741 (2023)
7.820 (2022)
10.324 (2021)
11.600 (2020)
|525,34128
517,40975
454,29643
507,00869
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2
|52
62
72
72
|6.058 (2023)
8.127 (2022)
11.505 (2021)
12.700 (2020)
|524,44174
516,77022
451,11459
504,89395
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|82
113
113
113
|6.498 (2023)
9.285 (2022)
14.029 (2021)
15.400 (2020)
|523,32130
514,34252
445,31247
500,42662
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|6.666 (2023)
10.646 (2022)
18.238 (2021)
21.700 (2020)
|522,96778
511,66215
436,66205
490,97190
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|41
52
52
52
|7.662 (2023)
10.180 (2022)
14.730 (2021)
15.100 (2020)
|520,68008
512,58077
443,76417
500,90144
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|9.886 (2023)
13.032 (2022)
16.356 (2021)
15.400 (2020)
|515,67219
507,30000
440,40845
500,38437
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
95+3
95+3
95+3
|72
98
98
98
|10.348 (2023)
15.860 (2022)
21.623 (2021)
19.800 (2020)
|514,73375
502,58555
430,74369
493,67499
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|15.158 (2023)
23.660 (2022)
31.570 (2021)
31.800 (2020)
|505,75196
490,83578
415,49998
477,35175
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|52
82
82
82
|17.442 (2023)
26.082 (2022)
32.927 (2021)
32.100 (2020)
|501,96303
487,50891
413,55053
476,92311
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
60+2
60+2
|53
52
62
62
|18.320 (2023)
20.044 (2022)
27.971 (2021)
31.100 (2020)
|500,47543
496,13795
420,70682
478,20076
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|20.048 (2023)
30.161 (2022)
37.851 (2021)
36.700 (2020)
|497,81029
482,01974
407,04279
471,24282
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|22.286 (2023)
33.422 (2022)
42.355 (2021)
46.900 (2020)
|494,36930
477,85290
401,39031
458,82496
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
55+2
60+2
60+2
|52
57
62
62
|24.266 (2023)
33.448 (2022)
41.303 (2021)
40.900 (2020)
|491,43774
477,81642
402,64094
466,00383
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|28.632 (2023)
27.349 (2022)
29.045 (2021)
23.200 (2020)
|485,23127
485,78822
419,09909
488,76903
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|35.679 (2023)
42.087 (2022)
45.349 (2021)
38.700 (2020)
|476,08534
467,11374
397,81618
468,70993
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|37.073 (2023)
44.630 (2022)
50.798 (2021)
51.700 (2020)
|474,33188
464,02787
391,31936
453,21603
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|80+2+0+0+0
100+3
110+3
110+3
|82
103
113
113
|38.881 (2023)
39.874 (2022)
39.683 (2021)
35.900 (2020)
|472,04742
469,75174
404,67468
472,15724
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|43.171 (2023)
45.062 (2022)
51.553 (2021)
53.100 (2020)
|466,90285
463,51345
390,40696
451,60563
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|60+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|48.592 (2023)
56.164 (2022)
65.133 (2021)
76.900 (2020)
|460,80478
450,47952
375,57694
424,31043
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
80+2
80+2
|52
62
82
82
|49.849 (2023)
61.103 (2022)
70.086 (2021)
71.100 (2020)
|459,35746
444,92616
370,53073
431,03064
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2
|52
62
72
72
|51.366 (2023)
60.217 (2022)
67.173 (2021)
62.200 (2020)
|457,60725
445,95290
373,49070
441,20929
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+0+0
75+2
95+3
95+3
|62
77
98
98
|53.217 (2023)
63.451 (2022)
77.658 (2021)
81.100 (2020)
|455,40168
442,32802
363,11913
419,67324
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|52
72
72
72
|53.982 (2023)
74.046 (2022)
81.374 (2021)
82.500 (2020)
|454,51600
430,87314
359,47652
418,15255
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|150+4+0+0+0
180+5
190+5
190+5
|154
185
195
195
|55.834 (2023)
64.850 (2022)
68.242 (2021)
59.300 (2020)
|452,46099
440,81624
372,40758
444,44115
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli)
|SAY
|30+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0
|12
20
3
14
|55.894 (2023)
126.842 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|452,39683
382,65507
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2
|41
52
62
62
|57.169 (2023)
76.573 (2022)
90.761 (2021)
98.900 (2020)
|451,07706
428,21417
350,99392
400,79153
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|58.920 (2023)
66.447 (2022)
72.578 (2021)
70.700 (2020)
|449,22366
439,04770
368,07253
431,38165
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
—
—
|2
2
—
—
|62.885 (2023)
37.359 (2022)
— (2021)
— (2020)
|444,92643
472,83963
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|65.885 (2023)
72.365 (2022)
80.975 (2021)
82.500 (2020)
|441,72178
432,58718
359,86319
418,14782
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2
|42
41
62
62
|70.499 (2023)
70.095 (2022)
73.718 (2021)
67.600 (2020)
|436,81096
435,03197
366,93190
435,09489
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Meteoroloji Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|52
72
72
72
|74.276 (2023)
86.223 (2022)
96.225 (2021)
93.800 (2020)
|432,85539
418,51153
346,36802
406,02925
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|76.609 (2023)
43.135 (2022)
56.018 (2021)
37.100 (2020)
|430,58347
465,86730
385,35098
470,69417
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|83.198 (2023)
96.370 (2022)
102.107 (2021)
84.100 (2020)
|424,19812
408,88418
341,45111
416,43533
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP)(Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
20+0
20+0
30+0
|2
20
14
10
|84.252 (2023)
221.133 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|423,21488
327,42884
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|84.889 (2023)
96.749 (2022)
111.098 (2021)
111.000 (2020)
|422,62840
408,54702
334,12498
388,73196
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|30+0+0+0+0
30+0
30+0
—
|30
18
15
—
|85.197 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|422,31572
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
25+0
30+0
|25
17
16
12
|85.993 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|421,57280
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|2
1
—
—
|93.699 (2023)
67.011 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|414,34917
438,41891
Dolmadı
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
7
8
—
|94.648 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|413,50704
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|95.654 (2023)
117.678 (2022)
136.530 (2021)
98.600 (2020)
|412,65402
390,05567
316,01209
401,07745
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|96.973 (2023)
115.156 (2022)
127.553 (2021)
121.000 (2020)
|411,51038
392,14235
322,02801
378,93137
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|6
3
2
—
|98.914 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|409,82254
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|108.207 (2023)
132.828 (2022)
147.409 (2021)
140.000 (2020)
|401,98930
378,11435
309,23089
363,18697
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
60+2
65+2
65+2
|53
62
67
67
|109.257 (2023)
118.553 (2022)
122.429 (2021)
121.000 (2020)
|401,10923
389,34062
325,67560
379,43089
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|112.311 (2023)
147.697 (2022)
162.251 (2021)
146.000 (2020)
|398,68572
367,60686
300,67645
359,05591
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|53
62
62
62
|113.028 (2023)
122.666 (2022)
123.190 (2021)
112.000 (2020)
|398,11504
386,00559
325,11840
387,79921
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|50+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|54
72
72
72
|125.537 (2023)
143.053 (2022)
155.664 (2021)
141.000 (2020)
|388,55661
370,76367
304,43916
362,90039
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
25+0
—
|14
6
1
—
|149.295 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|372,21396
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|152.322 (2023)
76.116 (2022)
94.535 (2021)
81.500 (2020)
|370,31593
428,67394
347,74948
419,24156
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
10+0
35+0
|35
35
10
8
|190.975 (2023)
256.671 (2022)
135.334 (2021)
Dolmadı (2020)
|348,90945
312,81104
316,81465
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0
|5
1
1
5
|215.772 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
175.000 (2020)
|337,49410
Dolmadı
Dolmadı
339,16841
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|2
1
—
—
|254.416 (2023)
129.947 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|322,37432
380,28661
Dolmadı
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|7
8
7
3
|290.267 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,53834
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|6
4
2
2
|294.522 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,26663
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|—
—
1
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
2+0
2+0
1+0
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ekonomi
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2
|42
41
62
62
|1.803 (2023)
2.785 (2022)
5.476 (2021)
4.620 (2020)
|487,49685
480,66359
410,84865
459,16668
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|3.330 (2023)
3.969 (2022)
6.943 (2021)
13.500 (2020)
|470,44089
471,62344
404,78657
427,25588
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli)
|EA
|34+0+0+0+0
34+0
34+0
34+0
|34
34
22
34
|137.846 (2023)
191.637 (2022)
Dolmadı (2021)
193.000 (2020)
|357,53708
345,30223
Dolmadı
327,32660
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ekonomi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|150.840 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|353,23006
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|10+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı