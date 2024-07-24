İTÜ TABAN PUANLARI 2024! YKS tercih kılavuzu ile İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda şekillenen taban puanlar, İTÜ kapılarından giriş hedefleyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki bölümler, yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği gibi popüler bölümler, başarı sıralamalarında üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.