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İTÜ TABAN PUANLARI 2024! YKS tercih kılavuzu ile İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

Türkiye'nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı taban puanları merak ediliyor. Mühendislik ve temel bilimler alanında sunduğu kaliteli eğitimle her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan İTÜ, bu yıl da yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Üniversiteye giriş için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu dönemde, adaylar tercihlerini yapmadan önce İTÜ'nün 2024 taban puanlarını detaylı bir şekilde inceliyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:02 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:02
İTÜ TABAN PUANLARI 2024! YKS tercih kılavuzu ile İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda şekillenen taban puanlar, İTÜ kapılarından giriş hedefleyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki bölümler, yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği gibi popüler bölümler, başarı sıralamalarında üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

İTÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

İnşaat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Makina Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Kimya-Metalurji Fakültesi

İşletme Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi

Maden Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2024

İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 103
113
113
113		 1.147 (2023)
1.179 (2022)
1.821 (2021)
2.450 (2020)		 542,06013
539,22704
495,19952
531,68185
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 31
41
41
41		 1.665 (2023)
1.686 (2022)
2.861 (2021)
4.200 (2020)		 539,20241
536,37088
486,02770
524,80716
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.601 (2023)
2.580 (2022)
3.248 (2021)
3.780 (2020)		 535,18460
532,11871
483,00897
526,27015
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.888 (2023)
3.437 (2022)
4.810 (2021)
5.750 (2020)		 534,14396
528,81826
473,86016
519,89942
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uçak Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 52
72
72
72		 3.611 (2023)
4.973 (2022)
6.019 (2021)
5.980 (2020)		 531,59839
524,25167
468,63334
519,29122
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 103
113
113
113		 4.061 (2023)
4.670 (2022)
5.921 (2021)
6.870 (2020)		 530,13833
525,09606
468,99682
516,99957
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 62
82
82
82		 4.111 (2023)
5.178 (2022)
7.560 (2021)
9.160 (2020)		 529,98076
523,74226
462,80752
511,70520
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 5.392 (2023)
6.898 (2022)
9.098 (2021)
9.670 (2020)		 526,31200
519,53652
457,84184
510,74115
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 5.741 (2023)
7.820 (2022)
10.324 (2021)
11.600 (2020)		 525,34128
517,40975
454,29643
507,00869
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2		 52
62
72
72		 6.058 (2023)
8.127 (2022)
11.505 (2021)
12.700 (2020)		 524,44174
516,77022
451,11459
504,89395
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 82
113
113
113		 6.498 (2023)
9.285 (2022)
14.029 (2021)
15.400 (2020)		 523,32130
514,34252
445,31247
500,42662
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Matematik Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 6.666 (2023)
10.646 (2022)
18.238 (2021)
21.700 (2020)		 522,96778
511,66215
436,66205
490,97190
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektrik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 41
52
52
52		 7.662 (2023)
10.180 (2022)
14.730 (2021)
15.100 (2020)		 520,68008
512,58077
443,76417
500,90144
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 9.886 (2023)
13.032 (2022)
16.356 (2021)
15.400 (2020)		 515,67219
507,30000
440,40845
500,38437
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektrik Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
95+3
95+3
95+3		 72
98
98
98		 10.348 (2023)
15.860 (2022)
21.623 (2021)
19.800 (2020)		 514,73375
502,58555
430,74369
493,67499
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 15.158 (2023)
23.660 (2022)
31.570 (2021)
31.800 (2020)		 505,75196
490,83578
415,49998
477,35175
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 52
82
82
82		 17.442 (2023)
26.082 (2022)
32.927 (2021)
32.100 (2020)		 501,96303
487,50891
413,55053
476,92311
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
50+2
60+2
60+2		 53
52
62
62		 18.320 (2023)
20.044 (2022)
27.971 (2021)
31.100 (2020)		 500,47543
496,13795
420,70682
478,20076
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 20.048 (2023)
30.161 (2022)
37.851 (2021)
36.700 (2020)		 497,81029
482,01974
407,04279
471,24282
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 22.286 (2023)
33.422 (2022)
42.355 (2021)
46.900 (2020)		 494,36930
477,85290
401,39031
458,82496
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
55+2
60+2
60+2		 52
57
62
62		 24.266 (2023)
33.448 (2022)
41.303 (2021)
40.900 (2020)		 491,43774
477,81642
402,64094
466,00383
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 28.632 (2023)
27.349 (2022)
29.045 (2021)
23.200 (2020)		 485,23127
485,78822
419,09909
488,76903
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 35.679 (2023)
42.087 (2022)
45.349 (2021)
38.700 (2020)		 476,08534
467,11374
397,81618
468,70993
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 37.073 (2023)
44.630 (2022)
50.798 (2021)
51.700 (2020)		 474,33188
464,02787
391,31936
453,21603
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Mimarlık SAY 80+2+0+0+0
100+3
110+3
110+3		 82
103
113
113		 38.881 (2023)
39.874 (2022)
39.683 (2021)
35.900 (2020)		 472,04742
469,75174
404,67468
472,15724
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 43.171 (2023)
45.062 (2022)
51.553 (2021)
53.100 (2020)		 466,90285
463,51345
390,40696
451,60563
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya SAY 60+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 48.592 (2023)
56.164 (2022)
65.133 (2021)
76.900 (2020)		 460,80478
450,47952
375,57694
424,31043
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
80+2
80+2		 52
62
82
82		 49.849 (2023)
61.103 (2022)
70.086 (2021)
71.100 (2020)		 459,35746
444,92616
370,53073
431,03064
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
70+2
70+2		 52
62
72
72		 51.366 (2023)
60.217 (2022)
67.173 (2021)
62.200 (2020)		 457,60725
445,95290
373,49070
441,20929
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 60+2+0+0+0
75+2
95+3
95+3		 62
77
98
98		 53.217 (2023)
63.451 (2022)
77.658 (2021)
81.100 (2020)		 455,40168
442,32802
363,11913
419,67324
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 52
72
72
72		 53.982 (2023)
74.046 (2022)
81.374 (2021)
82.500 (2020)		 454,51600
430,87314
359,47652
418,15255
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 150+4+0+0+0
180+5
190+5
190+5		 154
185
195
195		 55.834 (2023)
64.850 (2022)
68.242 (2021)
59.300 (2020)		 452,46099
440,81624
372,40758
444,44115
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli)		 SAY 30+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0		 12
20
3
14		 55.894 (2023)
126.842 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 452,39683
382,65507
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2		 41
52
62
62		 57.169 (2023)
76.573 (2022)
90.761 (2021)
98.900 (2020)		 451,07706
428,21417
350,99392
400,79153
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 58.920 (2023)
66.447 (2022)
72.578 (2021)
70.700 (2020)		 449,22366
439,04770
368,07253
431,38165
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0

 2
2

 62.885 (2023)
37.359 (2022)
— (2021)
— (2020)		 444,92643
472,83963
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 65.885 (2023)
72.365 (2022)
80.975 (2021)
82.500 (2020)		 441,72178
432,58718
359,86319
418,14782
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2		 42
41
62
62		 70.499 (2023)
70.095 (2022)
73.718 (2021)
67.600 (2020)		 436,81096
435,03197
366,93190
435,09489
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Meteoroloji Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 52
72
72
72		 74.276 (2023)
86.223 (2022)
96.225 (2021)
93.800 (2020)		 432,85539
418,51153
346,36802
406,02925
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 76.609 (2023)
43.135 (2022)
56.018 (2021)
37.100 (2020)		 430,58347
465,86730
385,35098
470,69417
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 83.198 (2023)
96.370 (2022)
102.107 (2021)
84.100 (2020)		 424,19812
408,88418
341,45111
416,43533
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP)(Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
20+0
20+0
30+0		 2
20
14
10		 84.252 (2023)
221.133 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 423,21488
327,42884
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Maden Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 84.889 (2023)
96.749 (2022)
111.098 (2021)
111.000 (2020)		 422,62840
408,54702
334,12498
388,73196
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)		 SAY 30+0+0+0+0
30+0
30+0
 30
18
15
 85.197 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 422,31572
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
25+0
30+0		 25
17
16
12		 85.993 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 421,57280
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
1+0
 2
1

 93.699 (2023)
67.011 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 414,34917
438,41891
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
7
8
 94.648 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 413,50704
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Geomatik Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 95.654 (2023)
117.678 (2022)
136.530 (2021)
98.600 (2020)		 412,65402
390,05567
316,01209
401,07745
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 96.973 (2023)
115.156 (2022)
127.553 (2021)
121.000 (2020)		 411,51038
392,14235
322,02801
378,93137
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 6
3
2
 98.914 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 409,82254
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Jeofizik Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 108.207 (2023)
132.828 (2022)
147.409 (2021)
140.000 (2020)		 401,98930
378,11435
309,23089
363,18697
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
60+2
65+2
65+2		 53
62
67
67		 109.257 (2023)
118.553 (2022)
122.429 (2021)
121.000 (2020)		 401,10923
389,34062
325,67560
379,43089
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 112.311 (2023)
147.697 (2022)
162.251 (2021)
146.000 (2020)		 398,68572
367,60686
300,67645
359,05591
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 53
62
62
62		 113.028 (2023)
122.666 (2022)
123.190 (2021)
112.000 (2020)		 398,11504
386,00559
325,11840
387,79921
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama SAY 50+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 54
72
72
72		 125.537 (2023)
143.053 (2022)
155.664 (2021)
141.000 (2020)		 388,55661
370,76367
304,43916
362,90039
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
25+0
 14
6
1
 149.295 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 372,21396
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 152.322 (2023)
76.116 (2022)
94.535 (2021)
81.500 (2020)		 370,31593
428,67394
347,74948
419,24156
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
10+0
35+0		 35
35
10
8		 190.975 (2023)
256.671 (2022)
135.334 (2021)
Dolmadı (2020)		 348,90945
312,81104
316,81465
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0		 5
1
1
5		 215.772 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
175.000 (2020)		 337,49410
Dolmadı
Dolmadı
339,16841
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
1+0
 2
1

 254.416 (2023)
129.947 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 322,37432
380,28661
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 7
8
7
3		 290.267 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,53834
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 6
4
2
2		 294.522 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,26663
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Geomatik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0

1
 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
2+0
2+0
1+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ekonomi
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
60+2
60+2		 42
41
62
62		 1.803 (2023)
2.785 (2022)
5.476 (2021)
4.620 (2020)		 487,49685
480,66359
410,84865
459,16668
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 3.330 (2023)
3.969 (2022)
6.943 (2021)
13.500 (2020)		 470,44089
471,62344
404,78657
427,25588
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli)		 EA 34+0+0+0+0
34+0
34+0
34+0		 34
34
22
34		 137.846 (2023)
191.637 (2022)
Dolmadı (2021)
193.000 (2020)		 357,53708
345,30223
Dolmadı
327,32660
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ekonomi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0


 1


 150.840 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 353,23006
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 10+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü TYT 25+1+0+1+0
 27
 76.635 (2023)
— (2022)		 452,13698

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