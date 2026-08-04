LGS tercih sürecini tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt ve nakil işlemlerine başlayacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen adaylar ise belirlenen takvim doğrultusunda nakil başvurusu yaparak farklı okullara yerleşme şansı elde edecek.

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin beklediği yerleştirme sonuçları için açıklanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre sonuçlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve boş kalan kontenjanları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB 206 LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle MEB'in sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK?

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerde puan eşitliği yaşanması durumunda belirlenen sıralama kriterleri uygulanacak. Öncelikle öğrencilerin Okul Başarı Puanı (OBP) dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları değerlendirilecek.

Bunların da aynı olması durumunda, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık süresi daha az olan öğrenciye öncelik verilecek. Ardından tercih sırası incelenecek. Tüm kriterlerin eşit kalması halinde ise yaşı daha küçük olan aday yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme kapsamında boş kalan okul kontenjanları da erişime açılacak.

BİRİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuruların sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde duyurulacak.

İKİNCİ NAKİL SÜRECİ

Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

Yerleştirme ve nakil işlemlerinin ardından herhangi bir okula kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Bu kapsamda başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyonların yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos tarihine kadar tamamlaması planlanıyor.