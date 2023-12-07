MEB öğretmenler için tarihi duyurdu: Alan değişikliği için başvurular MEBBİS üzerinden kabul edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı , öğretmenler in "Alan değişikliği" için yapacakları başvuruların 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edileceğini atama işlemlerinin ise 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda sıkça dile getirilen bir konunun da öğretmenlerin alan değişikliği talebi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz."