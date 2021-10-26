MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir? Lise yazılıya hazırlanıyorum projesinin tüm detayları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "yazılıya hazırlanıyorum" projesi bugün itibariyle hayata geçirildi. Lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, 26 Ekim 2021 Salı gününden itibaren yayımlanmaya başlanacak. Yüzbinlerce lise öğrencisi için 30 ders videosu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün (OGM) internet adresi ogmmateryal.gov.tr'de yayınlanacak. Öğrenciler soruların PDF haline videoların altındaki PDF adresinden erişim sağlayabilecek. Peki; MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir?
MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NEDİR?
Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek amacıyla bugün ve yarın 81 ilde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özeri ilk kez hayata geçirecekleri bu uygulama ile ilgili, ''Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz." dedi.
Lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, OGM'nin resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden bugün saat 17.30'dan itibaren yayınanacak.
YAZILIYA HAZIRLANIYORUM EKRANI
YAZILI SINAV PROJESİ NEDİR?
Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.
Bugün saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.
Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.