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    • Eğitim
    • 26.10.2021 10:25
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    • 26.10.2021 10:25
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    MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir? Lise yazılıya hazırlanıyorum projesinin tüm detayları!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) lise öğrencileri için örnek soru ve çözümlerin bulunduğu "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" isimli bir proje hazırlanıd. Bakanlığın konu ile ilgili açıklamasının ardından “MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir? ” gibi birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Söz konusu proje ile 9,10,11 ve 12, sınıf düzeyindeki tüm derslerin soru çözümü yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz." dedi. İşte projenin detayları...

    takvim.com.tr
    MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir? Lise yazılıya hazırlanıyorum projesinin tüm detayları!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "yazılıya hazırlanıyorum" projesi bugün itibariyle hayata geçirildi. Lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, 26 Ekim 2021 Salı gününden itibaren yayımlanmaya başlanacak. Yüzbinlerce lise öğrencisi için 30 ders videosu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün (OGM) internet adresi ogmmateryal.gov.tr'de yayınlanacak. Öğrenciler soruların PDF haline videoların altındaki PDF adresinden erişim sağlayabilecek. Peki; MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir?

    MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NEDİR?

    Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek amacıyla bugün ve yarın 81 ilde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özeri ilk kez hayata geçirecekleri bu uygulama ile ilgili, ''Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz." dedi.

    Lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, OGM'nin resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden bugün saat 17.30'dan itibaren yayınanacak.

    YAZILIYA HAZIRLANIYORUM EKRANI

    OGM EKRANI

    YAZILI SINAV PROJESİ NEDİR?

    Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.

    Bugün saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.

    Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.

        Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kazanım değerlendirme uygulamasını, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim-öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.

        Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."

        UYGULAMA HANGİ DERSLERDEN NASIL YAPILACAK?

        İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.

        Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 30'ar, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden 15'er soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri 50'şer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

        Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.

        Öğrencilerin cevap kağıtları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.

        Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.
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        Haberler Eğitim MEB Kazanım değerlendirme sınavı nedir? Yazılı sınav projesi nedir? Lise yazılıya hazırlanıyorum projesinin tüm detayları!
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