MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

BİRİNCİ AŞAMA BAŞVURULARI 5 AĞUSTOS'TA

Duyuruya göre, yer değişikliği için birinci aşama başvuruları, 5 Ağustos'ta başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.