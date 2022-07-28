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    • Eğitim
    • 28.07.2022 11:56
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    • 28.07.2022 12:04
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    MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihlerini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca 2022 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 1. aşama başvuruları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

    Öğretmenlerin beklediği tarih açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

    BİRİNCİ AŞAMA BAŞVURULARI 5 AĞUSTOS'TA
    Duyuruya göre, yer değişikliği için birinci aşama başvuruları, 5 Ağustos'ta başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

    ATAMA VE İLİŞİK KESME TARİHİ
    Tercihlerin yapılması ve onay süreci, 15-19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

    Atamalar 23 Ağustos'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

    652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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    Haberler Eğitim MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı
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