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    • Eğitim
    • 29.07.2022 11:13
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    • 29.07.2022 11:24
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    İşte okulların açılacağı tarih! MEB takvimi açıkladı

    Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını duyurdu.

    İşte okulların açılacağı tarih!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını duyurdu.

    Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı.

    YENİ TAKVİM AÇIKLANDI
    2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

    MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    ARA TATİLLER
    İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    YARIYIL TATİLİ
    Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?
    Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
    2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

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