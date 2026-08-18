MEB-AGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 ÖSYM sorgulama ekranı

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde MEB-AGS sonuç tarihi belli olurken, adayların sonuçlarını hangi sistem üzerinden görüntüleyeceği de netleşti. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle puan bilgilerine ulaşabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin çevrim içi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

MEB-AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 26 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların belirtilen tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınavdan elde ettikleri puanları ÖSYM'nin çevrim içi sonuç sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle yapılacak.

MEB-AGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MEB-AGS sonuçları, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekecek.

ÖSYM sonuç açıklama sistemi ➡️ sonuc.osym.gov.tr

Sonuç ekranında adayların MEB-AGS kapsamında elde ettikleri puan bilgileri yer alacak.

MEB-AGS PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

ÖSYM'nin açıklamalarına göre MEB-AGS kapsamında hesaplanan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Buna göre 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanan MEB-AGS puanları, bir sonraki sınavın sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçerliliğini koruyacak.

Adaylar sonuç günü ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yaparak puanlarını kontrol edebilecek.

ADAYLAR SONUÇ GÜNÜ NE YAPACAK?

Sonuçların açıklanacağı 26 Ağustos'ta adayların ÖSYM'nin sonuç sistemine girerek puanlarını kontrol etmeleri yeterli olacak. Sisteme giriş sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin kullanılması gerekecek.