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2026 YKS milli sporcu yerleştirme başvuru ekranı: Son tercih tarihi ne zaman?

Spor alanlarında yetenekleriyle öne çıkan adayların üniversite heyecanı sürüyor. 2026-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi için tercih süreci başladı. Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek ve tercih işlemlerini 24 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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2026 YKS milli sporcu yerleştirme başvuru ekranı: Son tercih tarihi ne zaman?

2026-YKS kapsamında milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvuru süreci başladı. Spor alanlarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesini kapsayan başvurular, 24 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, başvuruları kabul edildikten sonra en fazla 8 tercih yapabilecek.

2026-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)2026-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular 24 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.Başvurular 24 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar en fazla 8 tercih hakkına sahip olacak.Adaylar en fazla 8 tercih hakkına sahip olacak.

EN FAZLA 8 TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

Tercih edilebilecek yükseköğretim programları ve koşulları ÖSYM'nin internet sitesinden incelenebilecek.Tercih edilebilecek yükseköğretim programları ve koşulları ÖSYM'nin internet sitesinden incelenebilecek.

Başvuru Başlangıcı
17 Ağustos 2026
2026-YKS milli sporcu yerleştirme başvuruları bu tarihte başladı.
Son Başvuru Tarihi
24 Ağustos 2026 · 23.59
Başvurular bu tarihte ve saatte sona erecek.
Tercih Sistemi
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
Tercihler yalnızca elektronik ortamda, bireysel olarak AİS üzerinden yapılabilecek.
Tercih Sayısı
En fazla 8 tercih
Adaylar yerleştirme kapsamında en fazla 8 tercih yapabilecek.
Tercih İçin Giriş
T.C. kimlik numarası + aday şifresi
Başvuruları kabul edilen adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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