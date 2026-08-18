2026-YKS kapsamında milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvuru süreci başladı. Spor alanlarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesini kapsayan başvurular, 24 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, başvuruları kabul edildikten sonra en fazla 8 tercih yapabilecek.

2026-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI 2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.