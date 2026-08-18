2026 YKS milli sporcu yerleştirme başvuru ekranı: Son tercih tarihi ne zaman?
Spor alanlarında yetenekleriyle öne çıkan adayların üniversite heyecanı sürüyor. 2026-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi için tercih süreci başladı. Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek ve tercih işlemlerini 24 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
2026-YKS kapsamında milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvuru süreci başladı. Spor alanlarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesini kapsayan başvurular, 24 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, başvuruları kabul edildikten sonra en fazla 8 tercih yapabilecek.
YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI
2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.
EN FAZLA 8 TERCİH YAPILABİLECEK
Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.
Tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.