Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da sürecek.

Öte yandan MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığında.