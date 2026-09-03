MEB 1. ve 5. sınıf kura sonuçları açıklandı mı? MEB sınıf belirleme kurası sonuç sorgulama
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları merak ediliyor. MEB tarafından kura yöntemiyle belirlenen sınıf ve öğretmen bilgileri, işlemlerin tamamlanmasının ardından e-Okul VBS üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları açıklandı mı? İşte MEB takvimi ve kura sonuçlarına ilişklin detaylar.
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları için velilerin bekleyişi sürüyor. MEB takvimine göre 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenirken, veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları, sınıf ve öğretmen bilgileri belli olduğunda e-Okul VBS üzerinden sorgulanabilecek. Uyum eğitimlerinin 7 Eylül 2026'da başlayacak olması nedeniyle gözler MEB sınıf belirleme kura sonuçları ve e-Okul sorgulama ekranına çevrildi.
1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBE KURASI NE ZAMAN?
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. ve 5. sınıf şubeleri ile öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenecek. Uyum eğitimlerinin 7 Eylül'de başlaması nedeniyle kura işlemleri 2-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Velilerin merak ettiği 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçlarının 4 Eylül 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından öğrencilerin sınıf, şube ve öğretmen bilgileri sistem üzerinden görüntülenebilecek.
1. SINIF VE 5. SINIF KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin sınıf ve öğretmen bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenilebilecek. Veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının yerleştirildiği sınıfı ve öğretmeni kontrol edebilecek.
E-OKUL VBS SINIF VE ÖĞRETMEN SORGULAMA
Öğrencilerin şube ve öğretmen bilgileri belli olduğunda veliler e-Okul VBS üzerinden sorgulama yapabilecek. Okul yönetimleri de sonuçları velilere duyuracak.