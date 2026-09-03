2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları için velilerin bekleyişi sürüyor. MEB takvimine göre 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmenleri kura yöntemiyle belirlenirken, veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları, sınıf ve öğretmen bilgileri belli olduğunda e-Okul VBS üzerinden sorgulanabilecek. Uyum eğitimlerinin 7 Eylül 2026'da başlayacak olması nedeniyle gözler MEB sınıf belirleme kura sonuçları ve e-Okul sorgulama ekranına çevrildi.