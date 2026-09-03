Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan öğretmen ve personel ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik Maarif Tiyatro Akademisi kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Akademiye katılacak adaylar, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek.

Maarif Tiyatro Akademisi oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3-8 Eylül 2026'da alınacak. (Fotoğraflar MEB'den ve AA'dan alınmıştır.)

Sınavlar, 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



OYUNCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, hafta içi 11.00-18.00 saatlerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, ders veya çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu oluşturabilecek.