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MEB’den tiyatro akademisi: Oyunculuk yetenek sınavı başvuruları başladı! Kimler başvurabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve personele yönelik hayata geçireceği Maarif Tiyatro Akademisi kapsamında oyunculuk yetenek sınavı düzenleyecek. Akademide tiyatro eğitimi almak isteyen adaylar, 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

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MEB’den tiyatro akademisi: Oyunculuk yetenek sınavı başvuruları başladı! Kimler başvurabilir?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan öğretmen ve personel ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik Maarif Tiyatro Akademisi kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek.

Maarif Tiyatro Akademisi oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3-8 Eylül 2026'da alınacak. (Fotoğraflar MEB'den ve AA'dan alınmıştır.)Maarif Tiyatro Akademisi oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3-8 Eylül 2026'da alınacak. (Fotoğraflar MEB'den ve AA'dan alınmıştır.)

ADAYLAR YETENEK SINAVI İLE BELİRLENECEK

Akademiye katılacak adaylar, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Sınavlar, 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Sınavlar, 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OYUNCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, hafta içi 11.00-18.00 saatlerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, ders veya çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu oluşturabilecek.

1. Maarif Tiyatro Akademisi nedir?
MEB tarafından öğretmen ve personele yönelik düzenlenecek tiyatro eğitim programıdır.
2. Başvurular ne zaman yapılacak?
Oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
3. Sınavlar ne zaman yapılacak?
Sınavlar 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
4. Sınavlar hangi saatlerde yapılacak?
Sınavlar hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.
5. Eğitimler ne zaman başlayacak?
Oyunculuk eğitimleri ekim ayında başlayacak.
6. Eğitim ne kadar sürecek?
Kurs dört ay sürecek ve eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecek.

Oyunculuk eğitimleri ekim ayında başlayacak ve dört ay sürecek.Oyunculuk eğitimleri ekim ayında başlayacak ve dört ay sürecek.

EĞİTİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adayların eğitimleri ekim ayında başlayacak. Dört ay sürecek eğitimler, hafta içi 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Başvuru MEB Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru ekranı üzerinden yapılabilecek.

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