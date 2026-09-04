Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala velilerin "Çocuğum hangi sınıfta?", "1. sınıf öğretmenimiz kim oldu?" ve "5. sınıf şubemiz belli oldu mu?" sorularına yanıt aradığı süreçte beklenen gelişme yaşandı. Kura sonuçları okulların işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak sisteme aktarılırken, veliler çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerini sorgulayabiliyor.

MEB'in yeni eğitim yılı öncesinde gerçekleştirdiği kura işlemleri tamamlanarak sonuçlar sisteme aktarılmaya başladı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

1. SINIF VE 5. SINIF KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme işlemleri kapsamında sonuçlar açıklanmaya başladı. Kura işlemleri, MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda 2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

MEB'in ilgili yönergesine göre ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin hem şubeleri hem de sınıf öğretmenleri elektronik sistem üzerinden belirlenirken, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri de aynı sistem aracılığıyla oluşturuluyor.

Okulların kura işlemlerini tamamlamasının ardından öğrencilerin bilgileri e-Okul sistemine aktarılıyor. Nitekim bazı okullar 1. sınıf şube ve öğretmen belirleme işlemlerinin tamamlandığını resmi internet sitelerinden duyurmaya başladı.

1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf öğretmenleri elektronik kura yöntemiyle belirlendi.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ BELLİ OLDU MU?

Velilerin en fazla merak ettiği sorunun yanıtı da netleşti. Kura işlemi tamamlanan okullarda 1. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenleri belli oldu.

Öğrencilerin hangi şubeye yerleştirildiği ve hangi öğretmenin sınıfında eğitim göreceği, işlemlerin sisteme işlenmesiyle birlikte e-Okul üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ancak bilgilerin tüm öğrenciler için aynı anda görünmesi gerekmiyor. Okul bazında işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak sonuçların sisteme yansıma zamanı değişebiliyor.

Veliler, çocuklarının yeni eğitim döneminde hangi şubede yer aldığını e-Okul üzerinden öğrenebiliyor.

E-OKUL 1. SINIF ÖĞRETMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çocuğunun sınıf öğretmenini öğrenmek isteyen veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Kura ve sistem tanımlamaları tamamlandıysa öğrencinin;

Sınıfı

Şubesi

Sınıf öğrencileri için sınıf öğretmeni bilgileri ekranda görülebilecek.

Ayrıca bazı okullar kura sonuçlarını kendi resmi internet sitelerinden ve okul duyuru panolarından da ilan ediyor.

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞUBELERİ DE BELLİ OLDU

Yeni eğitim döneminde ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencilerinin şube belirleme işlemleri de elektronik kura sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

sınıflarda kura ile öğrencilerin şubeleri belirlenirken, 1. sınıflarda buna ek olarak sınıf öğretmeni belirleniyor. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin şubelere ve öğretmenlere belirlenen kriterler doğrultusunda objektif şekilde dağıtılmasını sağlamak.

Şube belirleme sürecinde öğrencilerin sınıflara dağılımı elektronik sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Veliler çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerini öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebilir. Kura işlemlerini tamamlayan bazı okullar da sonuçların e-Devlet ve e-Okul üzerinden öğrenilebileceğini duyurdu.

Sonuç ekranında henüz bilgi görünmüyorsa velilerin panik yapmasına gerek bulunmuyor. Okulun şube ve öğretmen belirleme işlemlerinin sisteme aktarılması tamamlanmamış olabilir. Bu durumda e-Okul ekranının daha sonra yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

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2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 7 Eylül 2026'da başlayacak. Tüm öğrenciler açısından yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ise 14 Eylül 2026 olarak uygulanacak.

Bu nedenle velilerin, özellikle 1. sınıfa başlayacak çocuklarının şube ve sınıf öğretmeni bilgilerini okullar açılmadan önce e-Okul üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.