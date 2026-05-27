LGS’ye son 15 gün kala nasıl çalışılmalı? Netleri uçuracak 10 kritik tavsiye

Sınava kısa süre kala uzun tekrarlar yerine kısa ama yoğun çalışmaların daha etkili olduğu belirtiliyor.

Yanlışların nedenlerinin bilgi eksikliği, dikkat hatası ve zaman yönetimi problemi olarak ayrı ayrı analiz edilmesi öneriliyor.

Özellikle LGS'nin son haftalarında konfor alanı yerine zayıf noktalara odaklanmanın fark yarattığı ifade ediliyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, bu süreçte başarıyı belirleyen temel unsurun yeni konu öğrenmek değil, öğrencinin kendi eksiklerini doğru analiz edebilmesi olduğu vurgulanıyor. Son haftalarda yapılacak hedef odaklı çalışmaların net artışında çok daha etkili olduğu aktarılıyor.

13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) günler kala öğrencilerde heyecan ve stres artarken, son dönemde yapılan en büyük hatanın "panik çalışması" olduğu belirtiliyor. Özellikle bayram tatilini yoğun konu tekrarlarıyla geçirmek isteyen öğrencilerin, yanlış çalışma yöntemi nedeniyle verim kaybı yaşayabildiği ifade ediliyor.

Son haftalarda uzun tekrar yerine hata analizi öne çıkıyor.

KONFOR ALANI YERİNE ZAYIF NOKTALARA ODAKLANIN

Öğrencilerin genellikle iyi oldukları derslere yöneldiği, zorlandıkları soru tiplerini ise ertelediği belirtiliyor. Ancak özellikle LGS'nin son düzlüğünde fark yaratan unsurun tam da bu kaçınılan alanlar olduğu ifade ediliyor.

Matematik problemleri, uzun paragraf soruları, sözel mantık ve grafik yorumlama bölümlerinin öğrencilerin en fazla hata yaptığı alanların başında geldiği aktarılıyor. Sürekli aynı netlerde kalan öğrencilerin önemli bölümünde ortak sorunun "konfor alanı çalışması" olduğu belirtiliyor.