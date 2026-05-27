LGS’ye son 15 gün kala nasıl çalışılmalı? Netleri uçuracak 10 kritik tavsiye
Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle 13 Haziran’da yapılacak LGS öncesinde, "LGS son hafta nasıl çalışılmalı?" ve "LGS net artırma yolları nelerdir?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Son haftalarda başarının anahtarının yeni konu öğrenmek değil zayıf noktaların doğru analizi olduğu belirtilirken; deneme sınavlarında yapılan hataların bilgi eksikliği, dikkat hatası ve zaman yönetimi olarak ayrılması gerektiği vurgulandı. Bayram tatilinde ders ritmini kaybetmemenin ve biyolojik saati gerçek sınav saatine göre ayarlamanın yolları dahil, netlerinizi uçuracak LGS son hafta çalışma programının tüm detayları haberimizde.
- Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) günler kala öğrencilerde panik çalışmasının verim kaybına yol açabileceği belirtiliyor.
- Öğrencilerin başarıyı artırmak için eksiklerini doğru analiz etmeleri gerektiği vurgulanıyor.
- Özellikle LGS'nin son haftalarında konfor alanı yerine zayıf noktalara odaklanmanın fark yarattığı ifade ediliyor.
- Yanlışların nedenlerinin bilgi eksikliği, dikkat hatası ve zaman yönetimi problemi olarak ayrı ayrı analiz edilmesi öneriliyor.
- Sınava kısa süre kala uzun tekrarlar yerine kısa ama yoğun çalışmaların daha etkili olduğu belirtiliyor.
13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) günler kala öğrencilerde heyecan ve stres artarken, son dönemde yapılan en büyük hatanın "panik çalışması" olduğu belirtiliyor. Özellikle bayram tatilini yoğun konu tekrarlarıyla geçirmek isteyen öğrencilerin, yanlış çalışma yöntemi nedeniyle verim kaybı yaşayabildiği ifade ediliyor.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, bu süreçte başarıyı belirleyen temel unsurun yeni konu öğrenmek değil, öğrencinin kendi eksiklerini doğru analiz edebilmesi olduğu vurgulanıyor. Son haftalarda yapılacak hedef odaklı çalışmaların net artışında çok daha etkili olduğu aktarılıyor.
KONFOR ALANI YERİNE ZAYIF NOKTALARA ODAKLANIN
Öğrencilerin genellikle iyi oldukları derslere yöneldiği, zorlandıkları soru tiplerini ise ertelediği belirtiliyor. Ancak özellikle LGS'nin son düzlüğünde fark yaratan unsurun tam da bu kaçınılan alanlar olduğu ifade ediliyor.
Matematik problemleri, uzun paragraf soruları, sözel mantık ve grafik yorumlama bölümlerinin öğrencilerin en fazla hata yaptığı alanların başında geldiği aktarılıyor. Sürekli aynı netlerde kalan öğrencilerin önemli bölümünde ortak sorunun "konfor alanı çalışması" olduğu belirtiliyor.
HER YANLIŞ AYNI NEDENDEN KAYNAKLANMIYOR
Deneme sınavlarında yapılan yanlışların tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Çünkü her yanlışın nedeni farklı olabiliyor.
Bazı öğrenciler soruyu anlayıp işlem hatası yaparken, bazıları zaman yönetiminde zorlanıyor. Kimileri ise dikkat eksikliği nedeniyle bildiği soruları kaçırabiliyor. Bu nedenle yanlışların;
- bilgi eksikliği,
- dikkat hatası,
- zaman yönetimi problemi
olarak ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Yanlışın kaynağı doğru tespit edildiğinde, kısa sürede daha verimli ilerleme sağlanabildiği ifade ediliyor.
SON HAFTALARDA UZUN TEKRAR YERİNE "MİNİ ONARIM" DÖNEMİ
Sınava kısa süre kala saatler süren konu tekrarları yerine kısa ama yoğun çalışmaların daha etkili sonuç verdiği belirtiliyor.
Öğrencilere özellikle şu yöntemin uygulanması öneriliyor:
- Yanlış yapılan soruyu yeniden çözmek
- Çözüm mantığını kısa notlarla özetlemek
- Aynı soru tipinden birkaç örnek daha çözmek
- Bir gün sonra aynı soruya tekrar dönmek
Bu yöntemin hem bilgiyi kalıcı hale getirdiği hem de aynı hataların tekrar edilmesini azalttığı ifade ediliyor.
BAYRAM TATİLİNDE RİTMİ TAMAMEN KAYBETMEYİN
Bayram ziyaretleri ve aile programlarının öğrencilerin çalışma düzenini bozabildiğine dikkat çekiliyor. Ancak tamamen derslerden uzaklaşmanın da önemli risk oluşturduğu belirtiliyor.
Günde birkaç saatlik planlı tekrar, kısa soru çözümü ve deneme analiziyle çalışma temposunun korunabileceği ifade ediliyor. Uzun saatler boyunca masa başında oturmanın ise her zaman verimli çalışma anlamına gelmediği vurgulanıyor.
BİYOLOJİK SAATİNİZİ SINAVA GÖRE AYARLAYIN
LGS'ye yaklaşırken yalnızca akademik hazırlığın değil, biyolojik düzenin de büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Öğrencilerin sabah erken kalkması, denemeleri gerçek sınav saatinde çözmesi ve özellikle uyku düzenini koruması öneriliyor.
Son hafta gece geç saatlere kadar ders çalışmanın dikkat performansını düşürebileceği ve zihinsel yorgunluğu artırabileceği aktarılıyor.
SON GÜNLER İÇİN KRİTİK ÖNERİLER
Öğrencilere yönelik öne çıkan öneriler şöyle sıralanıyor:
- Her gün en az bir branş denemesi çözün
- Yanlış yaptığınız soru tiplerini listeleyin
- Uzun konu tekrarlarından kaçının
- En çok zorlandığınız alanlara yönelin
- Problem ve paragraf pratiğini bırakmayın
- Süre tutarak soru çözün
- Uyku düzeninizi bozmayın
- Telefon ve sosyal medya kullanımını azaltın
- Daha önce yanlış yaptığınız soruları yeniden çözün
- Kısa yürüyüşlerle zihninizi dinlendirin
SON DÜZLÜKTE MORAL YÖNETİMİ DE BELİRLEYİCİ
Sınavın son haftalarında psikolojik dayanıklılığın da en az akademik hazırlık kadar önemli olduğu belirtiliyor. Özellikle arkadaş çevresinde yapılan net kıyaslamalarının öğrenciler üzerinde gereksiz baskı oluşturabildiği ifade ediliyor.
Bu süreçte öğrencilerin başkalarının performansına değil, kendi gelişimine odaklanmasının daha sağlıklı sonuç verdiği vurgulanıyor.