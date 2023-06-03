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    • Eğitim
    • 03.06.2023 20:10
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    • 03.06.2023 20:10
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    LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? Kalem ve silgi verilecek mi?

    LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci LGS sınava katılım sağlayacak. Peki, LGS'ye akbille girilir mi? LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS’ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu?

    Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu hafta sonu 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. İşte sınavla ilgili tüm merak edilenler...

    LGS GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

    a. Merkezî Sınav, 04 Haziran 2023 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

    b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

    c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

    i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

    ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

    iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

    ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi

    60 dakika olarak uygulanacaktır.

    d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

        LGS'YE GİRERKEN KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

        LGS'YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

        LGS'ye giriş için gerekli belgeler belli oldu. Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

        LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

        Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

        LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        4 Haziran 2023 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacaktır. Merkezî Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
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        Haberler Eğitim LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? Kalem ve silgi verilecek mi?
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