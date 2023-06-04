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    • Eğitim
    • 04.06.2023 06:50
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    • 04.06.2023 16:02
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    LGS merkezi sınavı sona erdi! İki oturum 90 soru: Cevap anahtarı yayımlandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı. Muratpaşa ilçesinde sınava geç kaldığını düşünen bir kız öğrenci, gözyaşı içerisinde koşarak Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'na geldi. Öğrenci, polisin ve çevredekilerin "Sakin ol, geç kalmadın" uyarıları üzerine sakinleşti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    LGS merkezi sınavı sona erdi

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

    Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

    İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.

    İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

    SINAVA GİRMEYENLER YEREL YERLEŞTİRME İLE LİSELERE GİRECEK
    Öğrenciler, sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Sınav sonuçları, 26 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

        Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

        SAKİN OL, GEÇ KALMADIN
        Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 36 bin 904 öğrenci katıldı. Sınav, 19 ilçede 557 okuldaki 2 bin 359 salonda yapıldı.

        Öğrenciler, görevlilerin kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

        Muratpaşa ilçesinde sınava geç kaldığını düşünen bir kız öğrenci, gözyaşı içerisinde koşarak Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'na geldi. Öğrenci, polisin ve çevredekilerin "Sakin ol, geç kalmadın" uyarıları üzerine sakinleşti.

        LGS MERKEZİ SINAVININ SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

        Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

        LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

        Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

        LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

            İKİNCİ DÖNEM KONULARI OLMAYACAK
            Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla, sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmadı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.


            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LGS MESAJI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

            Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

            MOLADA RAHAT OLUN
            Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. İlk oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 12.50'de sona erecek. İki oturum arasında öğrenciler 45 dakika mola verilecek. Öğrenciler bu sürede okul bahçesine çıkabilecek. Molada da mümkün olduğunca sınav hakkında konuşmamaya çalışın. İhtiyaçlarınızı giderin, zihninizi dinlendirin.

            'BAŞARISINI KONUŞUN'
            Uzmanlar artık sınav sürecinin geride kaldığını belirterek öğrencilerin ruhsal sağlığı açısından LGS sonrası sınav hakkında konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Velilere çağrıda bulunan uzmanlar, "Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler" dedi. "Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır" diyen uzmanlar "Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hâle gelir. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir" mesajını verdi.

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            Haberler Eğitim LGS merkezi sınavı sona erdi! İki oturum 90 soru: Cevap anahtarı yayımlandı
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