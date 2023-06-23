LGS sınavına katılan 1 milyonu aşkın öğrenci şimdi Milli Eğitim Bakanlığından gelecek son dakika tercih açıklamasını bekliyor. Tercih kılavuzu yayımlandığında öğrenciler puanlarına göre lise tercihi yapacak. Peki LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercihi nasıl yapılır? İşte LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU...
2023 yılı için LGS tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz 5-16 Temmuz tarihlerinde başlamıştı. 2021 yılı baz alındığında bu yıl da sonuçların 23 Haziran'da açıklanması ve tercih dönemine Temmuz ayında girilmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'de ulaşabilirsiniz.
LGS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı kısaca MEB LGS tercih kılavuzunu yayımladığında haberimizde yer verilcektir.
LGS'YE GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?
LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak.
LGS'ye girmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek.
Sınava girmemiş öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.