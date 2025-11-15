LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? İşte başvuru tarihi…

LGS için geri sayım sürerken, sınav heyecanı tüm yurtta öğrencileri ve velileri sarmış durumda. 2026'da uygulanacak sınavın takvimi merak konusu olurken, başvuru sürecine ilişkin beklentiler de giderek artıyor. Peki LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı?
2026 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlara uygun biçimde hazırlanacak.