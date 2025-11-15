LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? İşte başvuru tarihi…

LGS için geri sayım sürerken, sınav heyecanı tüm yurtta öğrencileri ve velileri sarmış durumda. 2026'da uygulanacak sınavın takvimi merak konusu olurken, başvuru sürecine ilişkin beklentiler de giderek artıyor. Peki LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı?