LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? İşte başvuru tarihi…

Türkiye’de liselere geçişte belirleyici olan LGS için hazırlıklarını sürdüren milyonlarca öğrenci, sınav sürecine yoğun şekilde odaklanmış durumda. MEB’in açıkladığı takvimle 2026 LGS’nin yapılacağı tarih belli olurken, sınav heyecanını yaşayan öğrenciler şimdi de gözlerini başvuru dönemine çevirmiş bulunuyor. Peki LGS 2026 ne zaman, hangi tarihte? İşte tarihi…

LGS için geri sayım sürerken, sınav heyecanı tüm yurtta öğrencileri ve velileri sarmış durumda. 2026'da uygulanacak sınavın takvimi merak konusu olurken, başvuru sürecine ilişkin beklentiler de giderek artıyor. Peki LGS 2026 ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı?

2026 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlara uygun biçimde hazırlanacak.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 LGS için başvuru takvimi şu an itibarıyla açıklanmış değil. Başvuru sürecine ilişkin kesin tarihler, ilerleyen dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

