LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? MEB açıkladı! İşte LGS tarihi ve sınav saati…

(Kaynak: AA)
LGS ne zaman açıklanacak?
LGS 2025 sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi olan "https://www.meb.gov.tr" üzerinden duyurulacak. Sınav sonuç belgesi, öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek tüm adaylar sonuçlarını bu platformdan öğrenebilecek.
(Kaynak: AA)
LGS tercihleri ne zaman?
LGS kapsamında lise tercihleri, 14 ile 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar bu süreçte tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ile birlikte okullardaki boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.