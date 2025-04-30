LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? MEB açıkladı! İşte LGS tarihi ve sınav saati…

MEB 2025 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğrenciler sınav hazırlıklarına hız verdi ve LGS için geri sayım başladı. Peki 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? LGS saat kaçta başlıyor? İşte konuya dair bilgiler…