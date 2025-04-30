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LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? MEB açıkladı! İşte LGS tarihi ve sınav saati…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini açıkladı. Ortaokul son sınıf öğrencileri için büyük önem taşıyan bu sınav, lise eğitimine geçişin belirleyici adımı olacak. Peki 2025 LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:30
LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? MEB açıkladı! İşte LGS tarihi ve sınav saati…

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MEB 2025 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğrenciler sınav hazırlıklarına hız verdi ve LGS için geri sayım başladı. Peki 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? LGS saat kaçta başlıyor? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

LGS'ye kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bugün (30 Nisan) itibariyle 45 gün kaldı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

LGS ne zaman açıklanacak?

LGS 2025 sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi olan "https://www.meb.gov.tr" üzerinden duyurulacak. Sınav sonuç belgesi, öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek tüm adaylar sonuçlarını bu platformdan öğrenebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

LGS tercihleri ne zaman?

LGS kapsamında lise tercihleri, 14 ile 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar bu süreçte tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ile birlikte okullardaki boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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