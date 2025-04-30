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YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

Üniversiteye girişte en önemli adımlardan biri olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sınav hazırlıklarına hız veren adaylar, sınava kaç gün kaldığını ve oturum tarihlerini merak ediyor. Peki YKS sınavı ne zaman? İşte 2025 YKS takvimi ve oturum tarihleri…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:13
YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS için ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile birlikte milyonlarca üniversite adayının beklediği TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Hedefledikleri üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça heyecan artarken, "YKS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı?" sorularında sıkça araştırılıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2025 YKS takvimi ve detaylar…

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının hangi tarihlerde uygulanacağı da kesinleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

YKS'ye kaç gün kaldı?

Bugün (30 Nisan) itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) tam 51 gün kaldı.

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS oturum tarihleri

Temel Yeterlilik Testi (TYT):
📅 21 Haziran 2025 Cumartesi
🕥 Saat: 10.15
⏱ Süre: 165 dakika

Alan Yeterlilik Testi (AYT):
📅 22 Haziran 2025 Pazar
🕥 Saat: 10.15
⏱ Süre: 180 dakika

Yabancı Dil Testi (YDT):
📅 22 Haziran 2025 Pazar
🕒 Saat: 15.45
⏱ Süre: 120 dakika

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 ÖSYM TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Takvimde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere birçok merkezi sınavın tarihleri netleşti. Adaylar, açıklanan tarihlere göre hazırlık süreçlerini planlamaya başladı. Güncel takvime https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/sinavtakvimi2025.pdf sitesinden ulaşabilirsiniz.

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adayların sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınavdan yaklaşık 10 gün önce alabilecekleri belirtiliyor. Bu doğrultuda, YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025'e kadar açıklanması tahmin ediliyor.

YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin ardından, sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

(Kaynak: AA)