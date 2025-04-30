YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS için ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile birlikte milyonlarca üniversite adayının beklediği TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Hedefledikleri üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça heyecan artarken, "YKS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı?" sorularında sıkça araştırılıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2025 YKS takvimi ve detaylar…
2025 YKS hangi tarihte yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının hangi tarihlerde uygulanacağı da kesinleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
2025 YKS oturum tarihleri
Temel Yeterlilik Testi (TYT):
📅 21 Haziran 2025 Cumartesi
🕥 Saat: 10.15
⏱ Süre: 165 dakika
Alan Yeterlilik Testi (AYT):
📅 22 Haziran 2025 Pazar
🕥 Saat: 10.15
⏱ Süre: 180 dakika
Yabancı Dil Testi (YDT):
📅 22 Haziran 2025 Pazar
🕒 Saat: 15.45
⏱ Süre: 120 dakika
2025 ÖSYM TAKVİMİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Takvimde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere birçok merkezi sınavın tarihleri netleşti. Adaylar, açıklanan tarihlere göre hazırlık süreçlerini planlamaya başladı. Güncel takvime https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/sinavtakvimi2025.pdf sitesinden ulaşabilirsiniz.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adayların sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınavdan yaklaşık 10 gün önce alabilecekleri belirtiliyor. Bu doğrultuda, YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025'e kadar açıklanması tahmin ediliyor.