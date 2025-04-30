YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri...

2025 YKS için ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile birlikte milyonlarca üniversite adayının beklediği TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Hedefledikleri üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça heyecan artarken, "YKS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı?" sorularında sıkça araştırılıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2025 YKS takvimi ve detaylar…

2025 YKS hangi tarihte yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının hangi tarihlerde uygulanacağı da kesinleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

YKS'ye kaç gün kaldı? Bugün (30 Nisan) itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) tam 51 gün kaldı.

2025 YKS oturum tarihleri Temel Yeterlilik Testi (TYT):

📅 21 Haziran 2025 Cumartesi

🕥 Saat: 10.15

⏱ Süre: 165 dakika Alan Yeterlilik Testi (AYT):

📅 22 Haziran 2025 Pazar

🕥 Saat: 10.15

⏱ Süre: 180 dakika Yabancı Dil Testi (YDT):

📅 22 Haziran 2025 Pazar

🕒 Saat: 15.45

⏱ Süre: 120 dakika