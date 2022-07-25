LGS 2. tercihler ne zaman? 2022 LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Öğrenciler yerleştikleri liseyi öğrenirken ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başlıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022