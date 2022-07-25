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    • Eğitim
    • 25.07.2022 09:10
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    • 25.07.2022 09:10
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    LGS 2. tercihler ne zaman? 2022 LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?

    LGS 2. tercihler ne zaman? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin velisinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanıyor. Öğrenciler böylece yerleştikleri liseyi, öğrenirken, ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    LGS 2. tercihler ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Öğrenciler yerleştikleri liseyi öğrenirken ilk tercih başvurusunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerin yapılacağı tarihi sorgulamaya başlıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;


    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022



    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

        LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

        Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

        Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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        Haberler Eğitim LGS 2. tercihler ne zaman? 2022 LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
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