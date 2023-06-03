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    • Eğitim
    • 03.06.2023 19:45
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    • 03.06.2023 19:45
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    LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

    LGS 2.oturum saat kaçta başlayacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İlk oturumu sabah saatlerinde başlayacak olan LGS 2 oturumda tamamlanacak. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, binlerce salonda gerçekleşecek.Peki, 2023 LGS saat kaçta bitecek? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS 2. oturum hangi dersler var?

    LGS saati hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlayacağı, ara verileceği ve tamamlanacağı saat hakkında bilgi verdi. İşte merak edilenler...

    LGS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    LGS sınavları 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır.

    LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika sürecek, 09.30'da başlayan ilk oturum 10.45'te bitecek. Sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek ve 12.50'de sona erecek.

        BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

        (Toplam 50 soru)

        Türkçe 20,
        İnkilap Tarihi 10,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10,
        Yabancı Dil 10

        İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

        (Toplam 40 soru)

        Matematik 20,
        Fen Bilimleri 20
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        Haberler Eğitim LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?
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