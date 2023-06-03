LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

LGS saati hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlayacağı, ara verileceği ve tamamlanacağı saat hakkında bilgi verdi. İşte merak edilenler...
LGS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
LGS sınavları 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır.
LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika sürecek, 09.30'da başlayan ilk oturum 10.45'te bitecek. Sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek ve 12.50'de sona erecek.