KYK yurt başvuruları ne zaman 2026: e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır? GSB duyurusu bekleniyor
YKS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci için barınma telaşı başladı. 2026-2027 eğitim yılı KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak olup, işlemlerin başlaması için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı resmi takvime çevrildi.
YKS tercih döneminin ardından farklı şehirlerde üniversite eğitimi alacak öğrenciler için barınma süreci öne çıktı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi başvuru takvimi de açıklanmış değil. Başvurular, YKS yerleştirme işlemlerinin ardından e-Devlet üzerinden alınacak.
YKS TERCİHLERİ 10 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR
2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ve sonrasında açıklanacak KYK yurt başvuru takvimine çevrilecek.
İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile şartları sağlayan ara sınıf öğrencileri, başvuru döneminde KYK yurtları için e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI HENÜZ BAŞLAMADI
2026-2027 dönemi KYK yurt başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.
Yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemesi gerekiyor.
BAŞVURU EKRANI E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇILACAK
KYK yurt başvuruları online olarak e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru dönemi başladığında öğrencilerin e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan "Yurt Başvurusu" hizmetini açması gerekecek.
Bireysel olarak veya posta yoluyla yurt başvurusu yapılmıyor.
e-Devlet'e şu yöntemlerden biriyle giriş yapılabiliyor:
- T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi
- İnternet bankacılığı
- Mobil imza
- Elektronik imza
- T.C. kimlik kartı
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler kimlikleriyle PTT şubelerine giderek şifre alabiliyor.
BAŞVURUDAN ÖNCE OKUL VE BÖLÜM BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN
KYK yurt başvuruları e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgileri dikkate alınarak alınıyor. Bu nedenle başvuru ekranı açılmadan önce okul ve bölüm bilgilerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmeli.
Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi gerekiyor.
Eksik veya hatalı öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları geçersiz sayılabiliyor.
E-DEVLET'TEN KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru dönemi başladığında izlenecek süreç temel olarak şu şekilde olacak:
Başvurunun tamamlanmasının ardından değerlendirme ve yurt yerleştirme süreci başlayacak.
KYK YURT BAŞVURUSU İLE BURS BAŞVURUSU AYNI DEĞİL
Öğrencilerin en sık karıştırdığı konulardan biri KYK yurt başvurusu ile burs ve öğrenim kredisi başvurusunun aynı dönemde yapıldığı düşüncesi.
İki süreç birbirinden ayrı yürütülüyor.
KYK yurt başvuruları üniversitelerin açılış döneminden önce alınırken burs ve öğrenim kredisi başvuruları genellikle ekim veya kasım aylarında gerçekleştiriliyor.
Bu nedenle yurt başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu için ayrıca açılacak başvuru dönemini takip etmesi gerekiyor.
KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
KYK yurtlarında kalabilmek için belirlenen başvuru şartlarının karşılanması gerekiyor. Öne çıkan koşullar arasında şunlar yer alıyor:
- Örgün öğretim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak
- Ailenin ikamet ettiği belediye sınırları dışında öğrenim görmek
- Belirlenen adli sicil şartlarını taşımak
- Daha önce bakanlığa bağlı yurtlardan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak
Başvurular tamamlandıktan sonra öğrencilerin durumları değerlendirilerek yurt yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor.
2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak KYK yurt ücretleri de henüz açıklanmadı.
Bir önceki dönemde yurt ücretleri 6 farklı oda tipine göre aylık 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu.
Yeni dönemde geçerli olacak ücretler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.
BAŞVURU AÇILMADAN ÖNCE BUNLARI HAZIR EDİN
Yurt başvuru ekranının açılmasını bekleyen öğrencilerin süreci hızlandırmak için bazı kontrolleri şimdiden yapması mümkün.
e-Devlet hesabına giriş yapabildiğinizden emin olun. Okul ve bölüm bilgilerinizi kontrol edin. Bilgilerde hata varsa öğrenci işleriyle görüşerek düzeltme talep edin. Ayrıca yurt başvurusunun burs başvurusundan ayrı olduğunu unutmayın.
2026-2027 KYK yurt başvuru tarihi kesinleştiğinde öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
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