KYK yurt başvuruları ne zaman 2026: e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır? GSB duyurusu bekleniyor

BAŞVURU EKRANI E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇILACAK KYK yurt başvuruları online olarak e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru dönemi başladığında öğrencilerin e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan "Yurt Başvurusu" hizmetini açması gerekecek. Bireysel olarak veya posta yoluyla yurt başvurusu yapılmıyor. e-Devlet'e şu yöntemlerden biriyle giriş yapılabiliyor: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi

İnternet bankacılığı

Mobil imza

Elektronik imza

T.C. kimlik kartı e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler kimlikleriyle PTT şubelerine giderek şifre alabiliyor.

BAŞVURUDAN ÖNCE OKUL VE BÖLÜM BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN KYK yurt başvuruları e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgileri dikkate alınarak alınıyor. Bu nedenle başvuru ekranı açılmadan önce okul ve bölüm bilgilerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmeli. Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları geçersiz sayılabiliyor.

E-DEVLET'TEN KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru dönemi başladığında izlenecek süreç temel olarak şu şekilde olacak: BAŞVURU AKIŞI e-Devlet'ten 6 adımda başvuru 01 GİRİŞ e-Devlet hesabına giriş yapılacak. 02 HİZMET "Yurt Başvurusu" hizmeti açılacak. Arama bölümünden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nınhizmeti açılacak. 03 KONTROL Kimlik ve öğrenim bilgileri kontrol edilecek. 04 DOĞRULAMA Okul, bölüm ve aile durumuna ilişkin bilgiler doğrulanacak. 05 BİLGİLER İstenen diğer bilgiler eksiksiz şekilde girilecek. 06 TAMAMLAMA Başvuru onaylanarak işlem tamamlanacak. Başvurunun tamamlanmasının ardından değerlendirme ve yurt yerleştirme süreci başlayacak. KYK YURT BAŞVURUSU İLE BURS BAŞVURUSU AYNI DEĞİL Öğrencilerin en sık karıştırdığı konulardan biri KYK yurt başvurusu ile burs ve öğrenim kredisi başvurusunun aynı dönemde yapıldığı düşüncesi. İki süreç birbirinden ayrı yürütülüyor. KYK yurt başvuruları üniversitelerin açılış döneminden önce alınırken burs ve öğrenim kredisi başvuruları genellikle ekim veya kasım aylarında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yurt başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu için ayrıca açılacak başvuru dönemini takip etmesi gerekiyor.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR? KYK yurtlarında kalabilmek için belirlenen başvuru şartlarının karşılanması gerekiyor. Öne çıkan koşullar arasında şunlar yer alıyor: Örgün öğretim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak

Ailenin ikamet ettiği belediye sınırları dışında öğrenim görmek

Belirlenen adli sicil şartlarını taşımak

Daha önce bakanlığa bağlı yurtlardan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak Başvurular tamamlandıktan sonra öğrencilerin durumları değerlendirilerek yurt yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor.