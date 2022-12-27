KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!

KYK BURSU HANGİ GÜNLERDE ÖDENİR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖDEME SORGULAMA HAKKINDA

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.