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    • Eğitim
    • 27.12.2022 11:11
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    • 27.12.2022 11:11
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    KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!

    KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerinin faydalandığı KYK ödemelerinin ilk ayında toplu ödeme yapılıyor. Peki KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? İşte GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!

    KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) toplu ödemelerin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi sonuçlarını 17 Aralık 2022 tarihinde açıkladı. Gözler bu kez ödeme tarihlerine çevrildi. Peki KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? İşte GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!

    KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl ödemeler Aralık ayında tamamlanmıştı. Bu yıl da Aralık veya Ocak ayında yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    KYK BURSU NE KADAR?

    KYK lisans bursu:1250 TL
    KYK yüksek lisans bursu: 2500 TL
    DKYK doktora bursu: 3750 TL

        KYK BURSU HANGİ GÜNLERDE ÖDENİR?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        ÖDEME SORGULAMA HAKKINDA

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
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        Haberler Eğitim KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!
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