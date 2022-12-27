KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) toplu ödemelerin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi sonuçlarını 17 Aralık 2022 tarihinde açıkladı. Gözler bu kez ödeme tarihlerine çevrildi. Peki KYK toplu para YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar? İşte GSB ödeme TAKVİMİ ve sorgulama ekranı!
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl ödemeler Aralık ayında tamamlanmıştı. Bu yıl da Aralık veya Ocak ayında yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
KYK BURSU NE KADAR?
KYK lisans bursu:1250 TL
KYK yüksek lisans bursu: 2500 TL
DKYK doktora bursu: 3750 TL