KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK bursu ne kadar?

KYK burs başvuruları 5 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı son dakika açıklamada, ''Bugün başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.'' dedi. KYK burs başvuru süreci devam ederken öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öğrenciler bir an önce burs ve kredilerine kavuşmak istiyor. Peki; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? 2021 KYK bursu ne kadar?
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. KYK burs başvu sonuçları geçtiğimiz yıl başvurular tamamlandıktan 25 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl da başvurular 8 Ekim'de sona erecek. Bu kapsamda başvuru sonuçlarının Kasım sonu gibi açıklanması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler hemen kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi edinebilirler. Şifreyi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayarak adım adım başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.