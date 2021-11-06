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    • Eğitim
    • 06.11.2021 17:14
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    • 06.11.2021 17:14
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    KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK bursu ne kadar?

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları 5-8 Kasım tarihlerinde yapılıyor. KKY bursundan üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler yararlanabilecek. Burs çıkan öğrenciler geri ödeme yapmazken kredi çıkan öğrenciler ise mezun olduktan sonra taksit ile geri ödeme yapacaklar. Peki; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? 2021 KYK bursu ne kadar?

    takvim.com.tr
    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK burs başvuruları 5 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı son dakika açıklamada, ''Bugün başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.'' dedi. KYK burs başvuru süreci devam ederken öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öğrenciler bir an önce burs ve kredilerine kavuşmak istiyor. Peki; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? 2021 KYK bursu ne kadar?

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. KYK burs başvu sonuçları geçtiğimiz yıl başvurular tamamlandıktan 25 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl da başvurular 8 Ekim'de sona erecek. Bu kapsamda başvuru sonuçlarının Kasım sonu gibi açıklanması bekleniyor.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler hemen kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi edinebilirler. Şifreyi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayarak adım adım başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

        2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL verilecek.

        KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER;

        Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

        burstan yararlanamazlar.

        KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

        Burstan yararlanacak öğrenciler,

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Eğitim KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK bursu ne kadar?
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